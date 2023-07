La Unión: sigue Martín Guastavino a cargo de la dirección técnica

El gualeguaychuense encabezará su tercera temporada consecutiva después de su regreso en 2022, al mando del Rojo de la 12.Luego de su confirmación, charlamos con él de cara a lo que será un nuevo desafío en la categoría.



- Desde tu regreso en 2022, ¿qué balance podés hacer?

El balance que hago desde mi regreso hasta hoy realmente es muy positivo, casi diría que inesperado. No pensaba tener el éxito que hemos tenido después de tanto tiempo sin estar dirigiendo. Así que el balance es muy positivo, por lo que también considero importante agradecerle a los jugadores que han dejado todo para conseguir en primer lugar el ascenso y luego el poder estar en la Liga Argentina y competir de una excelente manera.

Párrafo aparte para el club que me ha recibido de mil maravillas. Así que el balance es sin dudas y por todos lados sumamente positivo.



-Después de ascender, ¿cómo viste al equipo, cómo te sentiste vos en tu rol y cuánto te costó el cambio de categoría?

El equipo después del ascenso y haber tomado ese riesgo de competir manteniendo en un 85% de la base que había ascendido. Lo vi realmente muy capacitado para afrontar la nueva categoría, el objetivo que nos habíamos puesto para poder competir y realmente lo hicimos. Terminamos jugando playoff contra Quilmes de Mar del Plata, un histórico, lo pudimos vencer y luego jugar contra el último campeón. A Zárate le pudimos robar un juego, estuvimos muy cerca de robarle dos. Ellos demostraron su jerarquía ganándonos los dos juegos de local pero siempre compitiendo que esa era la idea, así que muy contento.

En lo personal, mi regreso, teniendo las dificultades que había tenido en el Federal, sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los nuevos jugadores que hay que para mi eran muchos de ellos desconocidos pero que poco a poco me voy actualizando a los nuevos tiempos y a la cantidad de jóvenes que están compitiendo en las diferentes ligas.



-Hablando de actualidad, ¿a qué estás aspirando en el armado del equipo?¿Cuánto influye en la búsqueda el hecho de que varios emigren?

Para esta nueva temporada lo que nos habíamos planteado con la dirigencia y el cuerpo técnico era ver si podíamos dar un pequeño salto de calidad para aspirar estar un poco más por encima. Siempre apostando a mejorar el laburo que venimos haciendo, ya que la temporada anterior estuvimos muy bien como dije anteriormente, que de repetirla ya sería muy buena pero bueno dar ese salto es a lo que aspiramos.

Como bien vos me preguntas está siendo complicado el hecho de cerrar la plantilla ya que hay muchos jugadores de la Liga Argentina que han pasado a Liga Nacional producto del éxodo de jugadores al exterior. Entonces por ahí está un poco complicado el armado, pero en conjunto con la dirigencia estamos poniendo todo el empeño y esfuerzo para poder terminar de plasmar un buen equipo competitivo para la temporada entrante. Soy optimista, confío en que vamos a poder lograr conformar un buen plantel para lo que se viene.



-¿Cómo ves la competencia de cara a lo que viene?

Realmente la competencia de la temporada que viene es una incertidumbre por lo mismo que hablábamos anteriormente. El hecho de que las categorías que vienen detrás alimenten con jugadores a las categorías un poco más importantes, hace que sea un poco una incertidumbre. Los entrenadores hacemos apuestas en aquellos que tuvieron una buena temporada en el Pre Federal o Federal para suplir a aquellos jugadores de Liga Argentina o Nacional que van pegando el salto.

Lo veo con mucha expectativa pero con cierta incertidumbre de no saber bien a qué atenerse porque no es que se repitan muchos jugadores sin que en todos los planteles va a haber muchos que avanzan desde el Federal en adelante. Quizás el déficit mayor que es el desconocimiento de muchos de los chicos, el sumarse más chicos aún y no ser por ahí los mismos que han estado compitiendo esta liga pasada. Se suman jugadores de los cuales carecemos por ahí de información, y que sin dudas vamos a necesitar prestar mayor atención a su manera de jugar. Con expectativas e ilusionado pero sin dejar de lado esta incertidumbre que con el correr de la temporada empezaremos a saldar.



-Por último, qué sensaciones te deja como entrenador el laburo que venís haciendo junto a tu cuerpo técnico en un club que te tiene como su casa?

Las sensaciones que me deja son buenas, además creo que con buen tino desde la dirigencia del club lo que se está intentando hacer es sumar profesionales idóneos en todos los ámbitos, desde la prensa, preparadores físicos, sumar entrenadores en las formativas como así también un asistente más en la Liga Argentina.

Yo realmente me siento muy cómodo, siento que cuento con un apoyo total por parte de la dirigencia y del grupo de entrenadores que trabajan conmigo, desde el utilero, el cuerpo técnico. Toda la gente del entorno siento que está siempre expectante a que las cosas salgan bien, y predispuestos a colaborar, a sumar, hasta solucionar. Creo que es muy buena esa comunión que está habiendo entre dirigentes, entrenadores, preparadores físicos, jefe de prensa, utileros. Estamos todos abocados en intentar que el club cumpla el mejor papel y pueda competir de la mejor manera. Me siento muy orgulloso de ser parte del gran momento que está viviendo la institución hoy.