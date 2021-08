La cancha de tenis municipal de Colón lleva el nombre "Dr. Carlos Silvera"

En un sencillo pero significativo acto, fue homenajeado Dr. Carlos Silvera, quien estuviera muy vinculado con la actividad del tenis en la década del 90 como jugador e integrante de la comisión directiva de la cancha del Parque Quirós de Colón. El predio lleva su nombre desde el pasado viernes 30 de julio, y una placa fue descubierta con la presencia de familiares, amigos y allegados, con quienes se compartió un momento íntimo y muy sentido.

El Intendente José Luis Walser dijo: "Conocí su humanidad, él me atendía en mi barrio Hipólito Irigoyen me atendía de gurí, la misma humanidad que sus amigos describen, ese es el legado que nos deja Carlitos, poder poner la humanidad en aquello que hacemos, ya sea en el deporte, como médico o la actividad que hagamos, tener la amistad como bandera" señaló.

Por su parte, Nieves calificó como muy emotivo el acto y agregó: "cuando me consultaron que me parecía me encantó la idea desde un principio, el mejor homenaje que le podían hacer era éste para recordarlo".

Por su parte Leonardo Hellmers, Director de Deportes de la Municipalidad, expresó: "era algo que tenía pendiente como ex jugador de tenis siempre pensé que esta cancha debía llevar el nombre de Carlitos".

Darío, uno de sus amigos, también lo recordó: "dentro y fuera del deporte era un amigo de verdad, una persona excepcional, no porque se haya ido, para lo que uno necesitaba él siempre iba a estar y así lo voy a recordar siempre, fue un placer haber compartido parte de mi vida con él como amigo" puntualizó.