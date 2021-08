Fue presentada la "Copa Ciudad de Colón" que empieza este domingo

La Municipalidad presentó este jueves la "Copa Ciudad de Colón" que comenzará a jugarse este domingo en Club Ñapindá. Participarán los cuatro clubes de la ciudad (Campito, Sauce, Defensores y Ñapindá) con televisación en directo, además de contar con un cupo limitado de público.

El Intendente José Luis Walser encabezó el lanzamiento del torneo en una conferencia de prensa en la Casa del Bicentenario junto al Director de Deportes Leonardo Hellmers. Estuvieron presentes los presidentes de Club Defensores, Víctor Fernández, de Campito Javier Paccot, de Sauce Eduardo Campodónico y Marcelo Visconti en representación de Ñapindá.

Acompañaron también el Viceintendente Ramiro Favre, el Presidente de la Liga Departamental de Fútbol Fernando Spiazzi, el Coordinador de Deporte Comunitario Edgardo Luciani, concejales y medios de prensa. Será transmitido por Cat´s TV, y además podrá asistir un cupo limitado de público con venta anticipada de entradas para lo cual deben consultar en cada club.

José Luis Walser hizo un "reconocimiento a los dirigentes, para mí es un orgullo haber compartido todo este tiempo de pandemia con ustedes, hay un compromiso plasmado en cada una de las instituciones". "He visto en este tiempo la reconstrucción de los lazos, el rol social de los clubes, hay una decisión de los dirigentes de que vuelva la familia al club, esta copa es mucho más que una competencia deportiva, es un reconocimiento al trabajo de los dirigentes deportivos" afirmó el Intendente de Colón.

"Comienza a rodar otra vez la pelota, y lo hacemos juntos, tener hoy a los cuatro clubes juntos con el objetivo de recuperar una identidad que es la Copa Colón, es importante para la Comunidad colonense" expresó José Luis Walser.

El Director de Deportes Leonardo Hellmers señaló: "Esta es la forma que tenemos de avanzar en el deporte, hacerlo en conjunto, es la única forma, y esto demuestra que se puede hacer entre los cuatro clubes, la Municipalidad, la Liga, nos da un grado de satisfacción más amplio que hacerlo separado".



Palabra de los dirigentes

Víctor Fernández de Club Defensores dijo: "No tenemos más que palabras de agradecimiento por la predisposición para llevar adelante esta copa, la idea era recuperar la Copa Colón y el otro impulso fue buscar alternativas a la pandemia y generar una nueva competencia televisada, para los chicos que venían muy desmotivadas, y los nuevos decretos permitieron el ingreso de público".

Marcelo Visconti de Ñapindá por su parte afirmó: "La idea surgió de los cuatro clubes, en estas jornadas no habrá locales ni visitantes, seremos todos locales, va a ser histórico y estaría bueno que se repita todos los años".

Javier Paccot de Club Campito agregó: "Es un momento muy emocionante, se veía lejos el comienzo del fútbol y por suerte los cuatro clubes nos hemos unido, eso es un logro muy importante, entre todos juntos se pueden lograr cosas fantásticas y muy lindas, a todos nos une el amor por el fútbol, por la familia y por el deporte".

Por Club Sauce habló Eduardo Campodónico: "Quiero agradecerle al Intendente el acercamiento a las instituciones en este último tiempo de pandemia que ha sido difícil para todos, hemos tenido el apoyo, nos han gestionado cosas, ese acercamiento es válido y más en instituciones deportivas, no se venía dando mucho eso". "Queremos que sea una fiesta, los dirigentes siempre estamos trabajando codo a codo".



Domingo 22

13 horas: Ñapindá – Defensores

16,15 horas: Campito – Sauce



Domingo 29

13 horas: Partido por el tercer puesto

16,15 horas: Partido Final