El jugador argentino con más seguidores en Instagram

En estos tiempos que corren hoy en día, dónde las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de información, los futbolistas no podían quedarse atrás, y utilizan estas plataformas para estar más cerca de los hinchas, dar a conocer detalles de su vida más allá del fútbol y en muchas ocasiones para matizar o desmentir informaciones. Instagram es a día de hoy quizá la red más popular del momento, y en ella, Messi también es el rey indiscutible en cuanto a número de seguidores se refiere, es el argentino con más seguidores en esta red con un total de 168 millones de personas que a diario se interesan por las publicaciones del astro.

Si es cierto que su contenido es siempre muy familiar, sobre información de su equipo y fechas señaladas, no es un perfil que utilice para subir fotos polémicas ni se mete en ningún conflicto a pesar de estar todos los días en el ojo del huracán.

Messi ha traducido a sus redes sociales el mismo éxito que a su carrera como futbolista. Estamos hablando del que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol, en un eterno debate con los “maradonianos”, pero con una trayectoria intachable tanto dentro como fuera del campo, algo de lo que Diego seguro no puede decir lo mismo, ya que los grandes futbolistas además de deportistas han de transmitir la misma imagen fuera del campo ya que todo a día de hoy puede servir para generar polémica.

Una de las principales diferencias que se achacan a este “duelo”, es que Maradona ha sido capaz de ganar un Mundial resultando decisivo. Messi, se quedó a las puertas de la gloria en Brasil 2014, pero cabe resaltar que el conjunto de México en 1986 era más completo que con el que Messi llegó a Brasil. A pesar de todo se le sigue reprochando que en Argentina no rinde igual.

Sin embargo, viendo sus números a lo largo de su prolífica carrera no hay comparación con Diego. En el Barcelona Messi lo ha ganado todo, es el máximo goleador histórico de la Liga y el pichichi con más goles en una sola temporada con 50 goles obtenidos en la temporada 11-12 cuando el dominio de Barcelona y Real Madrid era apabullante sobre los demás.

Además con el club culé ha ganado 34 títulos, donde destacan 10 Ligas y 4 Ligas de Campeones. A nivel individual su carrera también ha sido meteórica. Es el jugador con más balones de oro de la historia (6), uno más que Cristiano Ronaldo. También es el único jugador de la historia en anotar 50 o más goles durante nueve años. Es necesario destacar que el año que terminó máximo goleador de la Liga española con los 50 goles, concluyó esa temporada con un total de 82 en todas las competiciones, otro récord.

No es de extrañar que despierte tanta pasión entre los seguidores, ávidos de saber sobre su vida más allá del campo y del futbolista.