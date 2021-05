"El dirigente deportivo", por Fernando Spiazzi

La mención es para el dirigente deportivo de las asociaciones civiles, al dirigente deportivo de las instituciones sin fines de lucro. (Se rigen por el título 3 capitulo II sección 1 del Código Civil y Comercial),

Lo primero que hay que contar que el dirigente no percibe ningún dinero para cumplir una función en una institución de hecho su remuneración está prohibida por ley ,lo segundo que hay que comentar que su responsabilidad ante un ilícito o una deuda es ilimitada y solidaria porque rige el código civil y comercial responsabilidad de los administradores(art160) para entender quién es responsable hay que observar el artículo 171 del código que refiere se denomina directivos a todos los integrantes de la comisión directiva.

Más allá de la cuestión legal y de la responsabilidad de los administradores interpretamos que dirigente deportivo es todo aquel que de alguna u otra manera se coloca la responsabilidad de trabajar sin fines de lucro para promover el bien de una institución y promover la posibilidad que la institución o club pueda seguir funcionando,

Las personas se convierten en dirigentes deportivos de variada forma, encontramos una calificación que no es exacta y no es taxativa y que depende de quién enfoque la misma, en mi caso voy a brindar la calidad de acuerdo a la motivación de la persona para llegar a ser dirigente.

El papa dirigente aquel que llega al club de la mano de su hijo y que observa las carencias o faltan-tes de la institución y pone manos a la obra y se involucra en el club.

El dirigente generacional aquel que porque el abuelo o el padre están o estuvieron en el club interpreta que debe pertenecer.

El dirigente hincha el que es fanático o partidario del club y que entiende que hay que colaborar con al institución.

El dirigente político, es el que utiliza el club de plataforma para otros fines sabiendo que el club ejerce una influencia o un magnetismo que da popularidad.

El dirigente ocasional el que visito

la institución y llego para aportar sus ideas, le gusto el ambiente y se quedó en el club.

El dirigente de amistad, sus amigos colaboran lo llevan al club y él lo hace por sentido solidario con sus amigos.

El dirigente ex deportista, jugo en el club y quiere devolverle algo de lo que el club le dio como persona o como jugador.

El dirigente empresario aquel que está en buena condición económica comienza colaborando sin entrometerse mucho y con el tiempo asume un cargo.

El dirigente social aquel interesado por los valores y la actividad de los niños y se involucra en el club para cumplir una función social.

El dirigente temporal aquel que se involucra porque está muy ajetreado en su trabajo y asume su tarea de dirigente como distracción o alejamiento de stress.

Por ultimo vamos a definir en esta clasificación al dirigente LÍDER aquel que nace con la vocación de ser LÍDER y como dice Platón no quiere ser gobernador o dirigente pero es impuesto por sus pares.

Lo importante aquí más allá de toda clasificación que las personas se interesen por los clubes o las asociaciones para que estas puedan seguir existiendo, el dirigente deportivo es una raza especial, la pregunta del hijo al padre o la madre es ¿Recién llegas del trabajo y ya te vas al club? Es la frase a modo de pregunta que mejor resume a un dirigente.

Luego de la habitual jornada laboral y un breve paso por casa, el directivo se aboca a dar cabida al manejo del club en el que trabaja GRATIS.

Ser dirigente deportivo implica estar al servicio de los niños y adolescentes, pero también de los mayores. Organizar ferias de empanadas, sorteos, pedir colaboración económica a las familias y comercios del barrio, agudizar el ingenio para abonar todos los impuestos y gastos fijos, oficiar de chofer o enfermero, por ejemplo. En innumerables ocasiones también ser un padre consejero o referente para los chicos.(ser dirigente deportivo es ser poli funcional)

Ser dirigente deportivo implica echar muchas veces manos a su propio dinero para poder cumplir con un compromiso que es inevitable, corte de luz, dinero para viáticos, lesión de un jugador, ser dirigente deportivo implica muchas veces vivir de prestado.

Es para la persona que no entiende de este tema y que nunca fue dirigente una cuestión rara, la primera pregunta que le sale a la gente es ¿Cuánto ganas? ¿Qué provecho obtienes de esto? Es estar sujeto a la crítica del propio hincha porque el resultado no llega, a la crítica periodística porque las obras no se terminan, ser dirigente deportivo es para personas de temple fuerte-

Estamos atravesados por la era de la tecnología y hoy como todas las funciones el dirigente deportivo necesita capacitación, creo firmemente que encontramos un vacío en la formación de los dirigentes jóvenes que van llegando a las asociaciones civiles sin capacitación.

Capacitarse ¿para qué sería la cuestión', para administrar, para gestionar, para liderar, capacitarse para aprender a organizarse, para conocer, para poder conocer las variables que encontramos hoy en las instituciones,¿ como plantearse objetivos a corto o largo plazo? ,¿Cómo lograr la excelencia en la institución?-

Esa falta de capacitación para dirigentes en todos los niveles es la cuestión que debemos superar, de algún lugar de la pirámide fundacional del deporte deben surgir las ideas para que el dirigente se capacite.

El dirigente deportivo es en pocas palabras el líder de las sociedades y como todo líder para ser importante no debe forjar seguidores debe crear nuevos líderes.

Lo que es verdad por naturaleza es quien necesite ser gobernado acuda a las puertas de quien tiene capacidad para gobernar, no que el gobernante pida a los gobernados que se dejen gobernar si verdaderamente les es de algún provecho. PLATÓN.



Autor: Dr. Fernando Spiazzi