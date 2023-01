El deporte elisense tuvo su merecido reconocimiento en Plaza Moreno

Una vez más, el evento buscó poner en relieve la tarea consumada este año en materia deportiva por parte de los representantes locales, tanto en la faz individual como colectiva.

Luego de dos años sin poder concretarse a causa de la pandemia, los deportistas destacados 2022 fueron:

Bautista Guiffrey (Equitación)

María Belen Barrios (Judo)

Abygael Bouvet (Karate Do)

Brian Gallo (Muay Thai)

Lisandro Noir (Taekwondo Do)

Lautaro Cooke (Pedetrismo)

Silvana Chaulet (Carrera aventura)

Gonzalo Lezcano (Triatlón)

Rodolfo Ducret (Pesca Deportiva)

Alejandro Cisneros (Automovilismo)

Cristian Cooke (Karting)

Fausto Grantón (Motociclismo)

Pablo Brem (Enduro-Motocross)

Mauricio Brem (Ciclismo-Mountain Bike)

Antonella Favre (Básquetbol)

Romina Ovelar (Basquetbol Mamis)

Ibera Caire (Padlle)

Pablo Barrios (Bochas)

Pedro Jesús Petit (Billar Bola 8)

Lara Cantero (Gimnasia artística)

Selene Joannas (Hockey sobre césped)

Sonia Eggs (Hockey sobre césped Mamis)

Nancy Rougier (Golf)

José Luis Fournier (Parapente vuelo libre)

Joaquín Panelo (Voley)

Sebastián Roude (Tenis)

Alberto Alvez (Boxeo)

Adriel Guiffrey (Fútbol Liga Departamental)

Eduardo Deymonnaz (Fútbol de Veteranos)

Dalma Micaela Garay (Fútbol Femenino)



A su vez, recibieron menciones:

Abel Angel Lencina (Hípicas)

Patín artístico CRSJ

Melina Sofia Daniel, Cervando Fontana, Antonio Barbisan y Isidro Rougier (Pesca deportiva)

Octavio Bourlot, Jairo Scheffler, Javier Gaillard y Omar Bordet (Pueblo Cazes Karting)

Primera división femenina básquet CAVE (Participación en la Liga Pre Federal 2022)

María Rodríguez y Maris Stella Putallaz (Bochas Abuelos en Acción)

Tobias Palacio Blanc, Ceferino Orcellet y Martín Roude (Natación en aguas abiertas)

U17 femenina básquet CAVE (Participación en las Finales de los Juegos Nacionales Evita)

Abril Izaguirre, Sofia Casse y Agustín Benitez (Participación en las Finales de los Juegos Nacionales Evita)

Valentina Eggs (Participación en las Finales de los Juegos Nacionales Evita y participación en el seleccionado nacional de básquet adaptado)



Llegando al final, se distinguió a los equipos campeones de la presente temporada:

Fútbol; Primera masculina CRSJ (campeón Torneo Apertura 2022)

Fútbol; Veteranos máster CAVE (campeón Torneo Apertura 2022)

Hockey; Sub 16 femenina CRSJ (campeón Torneo Play Off 2022)

Hockey; Reserva femenina CRSJ (campeón Torneo Play Off 2022)

Hockey; Primera caballeros CRSJ (campeón Torneo Anual 2022)

Básquet; U15 femenino CAVE (campeón Copa de Plata y Torneo Pancho Ramírez 2022)