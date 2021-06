El deporte amateur comienza a preparar la vuelta, por Fernando Spiazzi

En esta política de aperturas y cierres y de cuarentena total, sistema de fases o cuarentena administrada, el deporte ha resultado sin lugar a dudas el más perjudicado de todos los derechos del ser humano.

En realidad el deporte más perjudicado resultó ser el fútbol amateur, el de las ligas, que en principio es el más organizado de los juegos con pelota que se desarrollan en la Argentina.

El Consejo Federal nuclea todo el fútbol del interior y está compuesto por 226 ligas de todo el país, de esas ligas 19 corresponden a la Federación Entrerriana de Fútbol, este deporte sin dudas es el que agrupa a la mayor cantidad de deportistas federados del país alcanzando una cifra cercana al millón. (1.000.000) de jugadores.

Ese grupo el de jugadores federados es el que quedó cautivo de cada disposición y contralor del estado que le prohibió sistemáticamente la competencia, de hecho salvo raras excepciones (liga de Paraná) desde marzo de 2020 no hubo competencias en las ligas.

Cada vez que los dirigentes planificaban la vuelta y diagramaban los protocolos, el sistema corría un poquito más el arco para que lo pensado y ejecutado por los que querían jugar quedé en la nada.

La responsabilidad de evitar los contagios y evitar la aglomeración es de todos los ciudadanos, es una responsabilidad individual y que se traslada a lo colectivo, en esto vamos a quebrar una lanza por el deporte amateur porque este SI que ha sido responsable, acompaño cada medida y paro todo el tiempo necesario para que los hospitales no se saturen.

Nosotros desde el primer momento manifestamos que desde algún lugar se debía encontrar una solución con equilibrio para todos y que perdimos desde el deporte una gran oportunidad cuándo en verano con todo el país recibiendo sin restricciones turistas no abrimos las puertas de los estadios, ese fue un error de muchos y que no podemos volver a repetir.

Escucho por allí que en julio se renueva la apuesta por el turismo, bueno me parece aceptable, es uno de los factores económicos más golpeados en la pandemia, pero entonces nos preguntamos ¿el deporte se quedará de brazos cruzados. MI opinión es que no ,es en este momento en que las ligas deben solicitar por los carriles adecuados y pertinentes la vuelta a la actividad.

Las ligas presentaron todos los protocolos necesarios, debemos poner la pelota en la decisión de la secretaria de deportes y del gobernador, el deporte competitivo y federado es muy importante para la vida del ciudadano, no podemos permitir pasar un Año más en blanco.

Hoy 26 de junio tenemos que empezar a calentar los motores para que luego la vuelta no nos tome de sorpresa.



PORQUE LA SITUACIÓN PERMITE EL OPTIMISMO

Se generaron en los últimos días novedades interesantes, para la posibilidad de reactivar el futbol en las ligas.



1. La baja de contagios a pesar de la llegada del frio.

2. La baja de ocupación del sistema sanitario.

3. La flexibilidad de las normas del estado.

4. La alta tasa de vacunación.

5. El anuncio de un turismo sin restricciones en la llegada de visitantes.



FUTBOL CON PÚBLICO

La alta tasa de vacunación en la Argentina y la llegada de más y más vacunas puede ser un índice en la mejora paulatina de la situación de la epidemia-

Esto puede dar como protocolo para tener gente en los estados exhibiendo un Carnet de vacunación a la hora de comprar una entrada, y con un ingreso pautado y mínimo sostener el gasto fijo que se genera en los días de juego.



LOS APORTES DE LA PROVINCIA

Un tema no menor es el aporte de la provincia de Entre Ríos, las liga, asociaciones y el deporte federado tienen asignado por ley un aporte de diez meses al año y que en este periodo no se hizo presente.

La comunidad deportiva debe pedir que la ley N°10173 vigente desde el 18 de junio de 2015 (ART. 2.- Institúyase un Régimen de Apoyo a las Ligas de Fútbol, Asociaciones de Básquetbol y clubes oficialmente reconocidos, directa o indirectamente afiliados a las Federaciones Entrerrianas de Fútbol y de Básquetbol de Entre Ríos) se cumpla como corresponde, ese dinero que llega a las ligas es importante para que el deporte pueda honrar sus compromisos y organizar sus campeonatos ,hay que comenzar a golpear las puertas para que el depósito se realice.



COMENZAR A PREPARAR LA VUELTA ORGANIZADA

El deporte tiene que empezar a soñar con la vuelta, en esta etapa de aperturas y cierres, y observando que en nuestra provincia se estimula la llegada de turistas, alentando el turismo responsable, ponemos de manifiesto que el ministerio de turismo también es ministerio de deportes y por esa razón entendemos que debemos preparar la vuelta.

Con responsabilidad, con protocolos, con vacunas, con cuidados, está vez tenemos que volver a las canchas.



Dr. Fernando Spiazzi