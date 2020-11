El club argentino con más trofeos internacionales

Por todo hincha es conocida la pasión que el fútbol levanta en argentina, en muchas ocasiones quizá más de la cuenta, pero no cabe duda de que los fanáticos argentinos son unos de los que más colorido aportan a los estadios y a los partidos. River y Boca son los dos máximos exponentes de la cultura futbolística argentina con una rivalidad encarnizada que incluso provocó que una Copa Libertadores se disputase en España por los incidentes previos al partido de vuelta de aquella final que enfrentó a los dos grandes del fútbol argentino.

A pesar de la derrota final, Boca Juniors es el equipo argentino con más títulos internacionales en la historia del fútbol de aquel país con 18 en total. Posee el récord de títulos en la Copa Intercontinental, marca que comparte con Peñarol, Nacional, Milán y Real Madrid. Fue precisamente ante el conjunto blanco en el año 2000 cuando conquistó su segundo entorchado, en una final en la que se terminaron imponiendo por dos goles a uno, a pesar del claro favoritismo del Real Madrid.

Un doblete de Palermo en los primeros diez minutos fueron suficiente renta, pese al gol de Roberto Carlos, para llevarse el título en donde Juan Román Riquelme fue el mejor jugador del partido.

Los mejores momentos de Boca, sus grandes épocas y sus títulos los puedes encontrar aquí y también visitando el sitio Apostante.

Pero si hay una competencia referente en sudamérica, esa es la Copa Libertadores. En esta competición el cuadro xeneize es el equipo que más finales ha disputado con un total de 11 y ha conseguido ganar 6, a pesar de no ganarla desde 2007, y sigue siendo el segundo equipo con más títulos en el máximo torneo continental tan solo por detrás de Independiente, que eso sí, tampoco consigue desde 1984.

Ganó la primera en 1977 y repitió triunfo al año siguiente. Tras una prolongada sequía el equipo volvió a proclamarse campeón durante tres ediciones consecutivas, de 2000 a 2003. El último título conseguido por la entidad data de 2008 tras imponerse al Gremio Brasileño. Primero con un contundente tres a cero en “la bombonera” rematado en Brasil con un 0-2. Nuevamente Riquelme brilló con luz propia, especialmente en Brasil donde sus dos goles acabaron de sepultar las esperanzas del equipo carioca.

A lo largo de su historia Boca ha logrado ser nombrado mejor equipo del mundo en diferentes meses a principios de siglo e incluso en 2004 logró situarse como segundo mejor club a nivel mundial.

Para seguir engrosando su palmarés, el equipo posee también el récord de Recopas Sudamericanas con cuatro y dos Copas sudamericanas.

Es el equipo argentino con más peñas en el país con más de 250 a las que hay que sumar las que tiene alrededor del mundo en países como España, Italia o Israel. Y en 2014 logró colarse en el octavo puesto de los clubes más legendarios del mundo, siendo el único equipo en estar en el top 10.

No cabe duda de la solera y tradición del equipo del barrio de La Boca y su presencia eterna en el mundo del fútbol.