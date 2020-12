El ciclista colonense Rodrigo López recibió un reconocimiento del Municipio

Este viernes se hizo entrega en el Concejo Deliberante de Colón de un reconocimiento al ciclista Rodrigo López, que se hizo acreedor del prestigioso premio Konex por su destacado desempeño deportivo.

El Presidente Municipal José Luis Walser recibió primero en su despacho a Rodrigo y a su padre y entrenador Juan Carlos López, con quienes mantuvo una amena charla junto al Director de Deportes Leonardo Hellmers y al Coordinador de Deporte Social y Comunitario Edgardo Luciani.

En el recinto del Concejo donde estuvieron presentes concejales de ambos bloques, los Secretarios de Desarrollo Comunitario Oscar López y de Hacienda Gabriel Schild, se hizo entrega de una plaqueta recordatoria por parte de concejales al ciclista de exitosa carrera internacional. En Tokio 2021 López cumplirá su quinta participación en Juegos Paralímpicos, habiendo obtenido además en campeonatos mundiales la mayor cantidad de medallas para el país en ciclismo, entre otros destacados logros.

José Luis Walser y el Vicepresidente Municipal Ramiro hicieron entrega luego a Rodrigo López de un mate artesanal de Colón. El Presidente Municipal señaló que el reconocimiento se entregaba en nombre de todos los vecinos y del Gobierno de la Ciudad de Colón "a un vecino reconocido entre los más grandes del país, eso para nosotros no solo es un orgullo sino que es una alegría".

"Nadie ve de aquellas personas que triunfan todo el esfuerzo, todo el dolor, toda la zozobra que ha generado este tiempo de no poder competir, porque si no nos convertimos en exitistas y no valoramos todo el trabajo que hay detrás de un logro" sostuvo José Luis Walser.

El Vicepresidente Municipal Ramiro Favre, dirigiéndose a Ramiro López, expresó: "El deporte educa, sana y forma a la persona, me parece que muchos chicos de nuestra sociedad, de todos los alrededores, pueden tenerlo a Rodrigo como espejo, es un ejemplo de superación, de perseverancia, de constancia. Felicidades Ramiro, el Pueblo de Colón te abraza".

Rodrigo López agradeció por los presentes recibidos y expresó: "para mí es un honor siempre estar representando a mi Ciudad en todo el mundo, y ya llevo veinte años a cuestas, pero vamos a seguir adelante" afirmó.

Juan Carlos, padre y entrenador del ciclista colonense dijo por su parte: "Es un largo trayecto para llegar a un puntito, eso Rodrigo generalmente no le interesa mucho, sino lo que a él le hace más feliz siempre dice, es la satisfacción que deja las puertas abiertas para otros chicos con discapacidad, esa es la medalla más grande que él recibe, aparte del Pueblo de Colón que lo ha recibido cuando ha ganado medallas y logros" señaló.