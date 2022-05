Deportistas colonenses recibieron las primeras becas municipales

El Intendente de Colón José Luis Walser presidió el lunes la entrega de las primeras catorce becas deportivas de Colón, un aporte del Municipio para fomentar el desarrollo en jóvenes de la Ciudad e implementado a través de una Ordenanza. Esta ayuda inédita para la Ciudad permitirá que 11 deportistas amateurs de Colón y 3 profesionales puedan contar con este aporte de forma mensual.

Una comisión asesora integrada por comunicadores y por personas allegadas al deporte acompañaron en la selección de los deportistas becados. Cabe destacar que el año pasado se aprobó la Ordenanza N° 48/2021 a través de la cual se otorgarán dichas becas, un aporte mensual para acompañar su desarrollo.



Participaron además del acto el viceintendente Ramiro Favre, el Secretario de Desarrollo Comunitario Oscar López, el Director de Deportes Leonardo Hellmers, el Coordinador de Deporte Social y Comunitario Edgardo Luciani, concejales y funcionarios municipales.



"Hemos concretado algo que nos habíamos propuesto, la beca municipal para nuestros deportistas, Colón ha sido cuna de enormes deportistas y lo seguirá siendo sin ninguna duda, hoy con una ayuda del estado municipal" expresó el Intendente de Colón al finalizar la entrega de las becas.



José Luis Walser dijo además: "Hemos hecho innumerables acciones que le han dado calidad a nuestros deportistas, hoy con una herramienta municipal para nuestros deportistas que va a acompañarlos en este proceso no solo en su carrera deportiva sino también en ser referentes para otros gurises de nuestra comunidad, referentes de triunfar en el deporte" señaló.



Y agregó: "Hicimos algo más en conjunto que es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, porque detrás esta selección de deportistas hay una comisión asesora de deportes que trabaja de manera desinteresada para identificar a los mejores deportistas pero también para recomendar políticas de deportes municipales" subrayó.



El director de Deportes Leonardo Hellmers aseguró estar "sumamente feliz y emocionado a la vez, de becas deportivas se viene hablando hace muchísimos años en la Ciudad de Colón, se pudo llevar a cabo una cuenta pendiente y la pudimos llevar adelante gracias a la gestión" sostuvo.



Jorge Stieben, comunicador deportivo integrante de la Comisión Asesora de Deportes, afirmó por su parte: "Aportamos asesorando, uno no puede conocer todo en los deportes pero hace muchos años que anda, hay necesidades que con esta beca pueden cubrirse es muy importante para que el deportista pueda lograr lo que necesita".



En tanto que el joven judoca Christian Perrón dijo al culminar el acto de entrega de becas: "Empecé en Club La Armonía, actualmente me estoy desarrollando en Buenos Aires en Club Banco Nación y siempre con la ayuda de mis profesores Joaquín y Gabriel Vila que me han podido llevar hasta donde estoy hoy en día".



Su entrenador Joaquín Vila añadió al respecto: "Dar comienzo a esto de las becas es importantísimo porque se necesita una ayuda de este tipo, esto va a servir a muchos atletas que representen mejor a Colón, que estén más acompañados, es un gran logro" indicó.



Cristian Roldán, boxeador profesional que recientemente debutó de manera profesional con un knoc-kout en el primer round, agradeció la beca del Municipio que destinará a "zapatillas o vitaminas que se necesitan para el deporte".



María Antonella Flor, gimnasta artística afirmó a su turno: "Estoy muy contenta, yo practico en Club Campito, ahora estamos por participar de un provincial, el año pasado fui a un provincial en Chaco quedando quintas por grupo, esta ayuda es una colaboración para viajes y ropa".



Pablo Romero Boxeador profesional, expresó: "En los comienzos de mi etapa deportiva ha costado mucho que apoyen a los deportistas y hoy en día se está dando, una posibilidad de ayuda a los chicos que aporta al crecimiento que es fundamental".



Roque Axel Álvarez boxeador amateur que debutó en 2021 también recibió una beca: "ya he estado en un torneo en Villaguay y otros lugares haciendo exhibiciones y con peleas, el viernes próximos competiremos en Gualeguaychú" relató.





Todos los becados

Delfina Cergneux. 17 años, basquetbolista profesional del Club Tomás de Rocamora de la ciudad de Concepción del Uruguay. Es parte de los preseleccionados Argentinos U-17 y U-18 que disputarán el Sudamericano U-18 y el Mundial U-17 FIBA (Federación Internacional de Basquetbol) en el corriente año.



Cristián Martin Roldán. 21 años, boxeador profesional representante del Team Nicolás Camino Boxing del Club Defensores. Categoría hasta 50,800 Kg (Mosca). 2017 - Campeón Liga de las Estrellas (Bs. As.). 2018 - 3er puesto Nacional Juvenil (Salta). 2019 - Campeón Entrerriano 52 Kg. 2021 - Elegido como mejor boxeador amateur de la provincia (Federación Entrerriana Box). Debutó profesionalmente en este mes de mayo, ganando por 'knock out' su pelea en el 1º round.



Pablo Daniel Romero. 22 años, boxeador profesional representante del Team Nicolás Camino Boxing del Club Defensores, Categoría hasta 61,200 Kg (Ligero). 2016 - Campeón 60 Kg en los juegos nacionales Evita 2017 - Campeón entrerriano Juvenil 2017 - Integrante de la Selección Argentina Juvenil a la cual representó en combates en EEUU, Italia, Cuba y Brasil.



Agustín Schuvarz. 17 años, atleta amateur Escuela Municipal de Atletismo. 2019 Medalla Oro Juegos ETA (martillo) 2020-Convocado para el DAKAR 2022 en Senegal (África)-suspendidos por la pandemia. 2021 Medalla Oro Provincial U-20 Santa Fe 2022-Medalla Plata Nacional en Misiones 2022. Participó de los Juegos Sudamericanos de la Juventud (ODESUR) Rosario 2022 que se disputaron del 28 de abril al 8 de mayo. Allí obtuvo el 4to puesto en lanzamiento de martillo.



Marisa Jacquelin González. 16 años, atleta amateur representante de la Escuela Municipal de Atletismo. 2018 Nacional Evita (Final quinto puesto lanzamiento de bala). 2021 Nacional U-18 Misiones (Medalla de Bronce), Nacional U20 Chaco (Medalla de Bronce), Provincial U-20 Santa Fe (Medalla de Oro). En 2021 formó parte de la preselección Nacional para los juegos ODESUR Rosario 2022.



Adriano Gaspar De Lima. 13 años, ajedrecista amateur representante del círculo de ajedrez y de la Escuela Municipal de la Ciudad de Colón. 2021. Primer puesto del Campeonato Entrerriano de ajedrez categoría sub 14. 2022. Tercer puesto en el IRT de Corrientes (Internacional Ranking Torneo) sumando 54 puntos ELO. Ganador de la categoría U15 del 1er Encuentro del Litoral Internacional disputado en la República Oriental del Uruguay. En junio de 2022 participará del Panamericano en Montevideo, Uruguay.



Tania Marani Ortíz. 14 años, taekwondista amateur cinturón negro Primer Dan (AEIT-Formación integral de taekwondo) representante del Instituto de Taekwondo ITF Zona Oeste Colón. Participó en torneos en distintas ciudades: Concordia, Villa Elisa y Rosario.



Cristhian Federico Perrón. 20 años, judoca amateur Tercer KYU cinturón azul, representante del Club Social la Armonía. Campeón provincial en Concordia (octubre 2021). Medalla de Bronce Campeonato Nacional disputado en Villa Carlos Paz (noviembre 2021). Campeón Torneo ciudad de Castelar provincia de Buenos Aires (abril 2022).



Luciana Castro. 14 años, jugadora de vóley amateur por el Club Social La Armonía, Categoría Sub-16. Preseleccionada para la Selección Entrerriana. Participará este año en la Liga Provincial de Menores y Copas de Clubes en su categoría, como así también en Sub-18 y Primera División.



Jennifer Chávez. 21 años, boxeadora amateur representante de la Escuela Municipal de boxeo. Campeona Entrerriana en categoría 57-60 kg y Campeona Interprovincial (Entre Ríos – Bs. As.) invicta en 16 combates.



Roque Axel Álvarez. 16 años, boxeador amateur representante de la escuela de Boxeo Team Barrios Box. Torneos de Debutantes: Sindicato Municipal de Gualeguay Salón Salud Pública de Villaguay.



Lucas Manis. 17 años, basquetbolista amateur representante del Club la Unión. Actualmente compite a nivel provincial categorías U-17 y U-19. Es integrante del plantel de primera división en la Liga Federal a nivel nacional.



Alexis Julián Viollaz. 19 años, futbolista amateur representante del Club Barracas Central. Participó en los torneos de divisiones juveniles organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre 2019 e inicios de 2022 formó parte durante tres años consecutivos del Club Boca Juniors.



María Antonella Flor. 14 años, Gimnasta amateur representante de la Escuela de Gimnasia Artística "Manos Libres" del Club Atlético Campito de Colón.