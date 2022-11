Boxeadores colonenses vienen obteniendo importantes logros durante el año

Durante todo el año, boxeadores de la Ciudad de Colón han venido obteniendo importantes logros en distintos torneos locales y provinciales.



En ese marco se desarrolló recientemente una velada boxística en el Club Defensores de nuestra Ciudad, bajo la organización del Team Nicolás Camino y el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Colón, donde Mariela Sáenz de la escuela anfitriona y Pehuén Cettour (Mundo Marcial Box) se quedaron con los respectivos cinturones en sus correspondientes categorías.



Mariela Sáenz de la escuela anfitriona y Rocío Rodríguez de Concordia disputaron el triple semifondo. En las tarjetas y mediante fallo unánime, la colonense alzó el cinturón provincial de los 60 kilos.



Por su parte, Pehuén Cettour (Mundo Marcial Box) se quedó con el cinturón de los mayores de 91 kilos, ganando por puntos en fallo unánime su pelea frente a Carlos Molina de Gualeguaychú. Más tarde, el festival se cerró con un nocaut del crédito local Cristian "Chucky" Roldán que consiguió su tercera victoria, venciendo al pampeano Milton Ferreira.



Al ser recibida en el despacho del Presidente Municipal, Mariela Sáenz comentó: "Nos invitó el Intendente a una charla para conocer nuestros títulos. En mí caso, soy campeona entrerriana de 60; kg luchamos mucho para este momento y ahora estamos disfrutando" afirmó.



"Le agradezco a José Luis Walser por habernos invitado. Soy de la Escuela Nicolás Camino que la maneja Cristian Báez y Angélica Benítez. Mí consejo para los más chicos es que no se rindan y trabajen por lo que quieren, que luchen porque esto es sacrificio y mucho trabajo" sostuvo.



Pehuén Cettour acompañado por su entrenador Jorge Cacciamale, dijo por su parte: "Conquisté el campeonato provincial de Boxeo Amateur en el Club Defensores, en una buena pelea. Pertenezco a la Escuela Mundo Marcial de Boxeo del Club Ñapindá; vine con mi entrenador a visitar al Intendente que me había citado para tener una charla y felicitarme por el título".



En tanto que Cacciamele agregó: "Hoy nos recibe el Intendente para felicitarnos y mostrarnos el apoyo que siempre nos brinda él y la Dirección de Deportes de la Ciudad de Colón. Pehuén Cettour es un chico que comenzó hace 2 años y se le dio la posibilidad de ser Campeón Entrerriano".



Cristian Raffo, otro de los boxeadores, expresó: "El Intendente nos hizo unas preguntas de cómo fue la pelea y como ganamos el título. Yo gané el campeonato en el mes de julio tras dos peleas muy duras frente al campeón. Primero en Gualeguaychú me dieron por perdida una pelea muy pareja y la revancha en Sauce donde pude ganar el título. Pertenezco al Club Nicolás Camino y represento al Club Defensores".



Marcos Alcoba en tanto indicó: "El cinturón costó mucho sacrificio y mucha dedicación, porque dejás cosas en tu casa para irte a entrenar y acá se ven los logros, estoy muy contento".



"Como mensaje para los más chicos, es que lo intenten. En la Escuela de Boxeo tenemos un semillero enorme, con chicos desde los 6 años hasta los 15, que son adolescentes. Tienen profesores como Claudio y Valeria que apuestan por el material humano. Yo lo logré con 34 años, ellos también lo pueden lograr" puntualizó.