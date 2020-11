Villa Elisa tendrá este sábado el acto formal por su nuevo aniversario

Este sábado 7 de noviembre, a partir 10:30 horas se realizará en instalaciones del Museo Regional "El Porvenir" el acto formal por los 130 años de la ciudad.

La actividad, donde se rendirá homenaje al fundador de nuestra ciudad, Don Héctor de Elía, es organizada en forma conjunta por el Museo local y el Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Villa Elisa.

Este año en particular y como consecuencia de la situación epidemiológica, no habrá festejo central, como se ha realizado en oportunidades anteriores. En su lugar, se prevén una serie de actividades bajo el cumplimiento de protocolos que se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre dependiendo de la situación sanitaria a nivel local.

En tanto, en lo que hace al acto del próximo sábado, se recuerda a aquellos vecinos interesados en acercarse al Museo para ser partícipes del evento, que deberán hacerlo manteniendo distancia física entre personas no convivientes y hacer uso asimismo del tapabocas y nariz, para garantizar de esta manera el cuidado de la salud de nuestra población.