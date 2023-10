Un Veterano de Guerra cordobés relató sus vivencias en Malvinas

Con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Colón, organizado por la dirección de Comunicación, Ceremonial y Protocolo y la Dirección de Cultura y Educación, se llevó a cabo el jueves por la noche la presentación del libro del cordobés Jorge Alberto Racca, ex Combatiente de la Guerra de Malvinas.



El intendente José Luis Walser acompañado por funcionarios participó de la presentación e hizo entrega al Veterano de la Guerra de Malvinas de una medalla conmemorativa del 160° aniversario de la fundación de la Ciudad.



A sus 18 años Racca tomó notas de sus vivencias en la Guerra de 1982 que recuperó de un viejo cajón años después. Junto con la correspondencia mantenida con su familia, conforman el trabajo que presentó en Colón.



"La verdad que es un honor para mí estar aquí. Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor", es simplemente la experiencia de un jovencito de 18 años durante su servicio militar obligatorio, en donde, por supuesto, lo más importante fue el paso por Malvinas" contó el autor.



En su visita a Colón, Jorge Alberto Racca destacó que seguir malvinizando "es nuestra obligación moral, ya que nosotros debemos ser la voz de los que ya no están". Agradeció además "a la Municipalidad de Colón, a su Intendente, su Ejecutivo, por llevar a cabo actividades como esta. Porque esta es la forma en la que seguramente Malvinas no va a morir" afirmó.