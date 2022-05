Se rindió homenaje al Marino Mercante Antonio Manuel Lima

En el marco del Programa Municipal "Colón Mantiene Viva la Memoria: a 40 años de la gesta de Malvinas", se realizó un acto conmemorativo en la Escuela de Capacitación y Formación para el personal de la Marina Mercante "Antonio Manuel Lima" de la Prefectura Naval Argentina de Colón.

El martes 10 de mayo se cumplieron 40 años del hundimiento del ARA "Isla de los Estados" en la Guerra de Malvinas donde perdió la vida el colonense Antonio Manuel Lima.

El acto estuvo presidido por el Intendente José Luis Walser, la Prefecto María Eugenia Duarte, jefe de la Prefectura Colón, el viceintendente Ramiro Favre, familiares del Héroe de Malvinas Antonio Manuel Lima, Veteranos de la Guerra de Malvinas, el senador Mauricio Santa Cruz y el Diputado Mariano Rebord, integrantes de Prefectura Naval Argentina de Colón, alumnos y docentes de la escuela de formación, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, concejales, funcionarios y vecinos.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos, Iris Barragán, viuda de Evaristo Giménez, Héroe de Malvinas, leyó palabras escritas por el Veterano Ramón Vallory escritas especialmente para la ocasión. Luego el diácono Ricardo Miguel hizo la bendición de la placa conmemorativa que fue descubierta por Elena Inés Gasi, viuda de Antonio Manuel Lima, junto al Intendente José Luis Walser, legisladores y concejales. También se hicieron entrega de recordatorios y de un ramo de flores a familiares de Antonio Manuel Lima.

El regente de la Escuela de Formación, Subprefecto Hugo Mauro Ponce, hizo una reseña del funcionamiento de la institución. La jefe de Prefectura Colón, Prefecto María Eugenia Duarte, dirigió unas palabras en las que resaltó "el homenaje de la Institución en particular y de la ciudadanía en general para con los Caídos, Veteranos y familiares visualizando y difundiendo la heroica Gesta que quedó grabada en la memoria y en el corazón del pueblo argentino".

El emotivo acto finalizó con la Marcha a las Malvinas. En el acto se exhibieron también réplicas en miniatura de los barcos que participaron del conflicto, entre ellos el Isla de los Estados, realizados por Ramón Vallory.

En las palabras finales se dijo: "Colón entregó a varios de sus hijos para defender la Patria, para reivindicar la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas. Algunos volvieron, y reivindican la gesta manteniendo viva la memoria día a día como Veteranos de aquel conflicto armado. Son testimonios vivientes. Otros quedaron allí, custodiando nuestras islas".

"El Soldado Elvio Eduardo Araujo Penón, y el Marino Mercante Antonio Manuel Lima. Entregaron lo más preciado: su vida por la Patria."

"Aquí quedaron madres, esposas, hijos, a quienes también debemos tributo, reconocimiento y respeto. A ellos, a nuestros héroes Caídos en la Guerra de Malvinas por siempre Honor y Gloria".





Palabra de Ramón Vallory, Veterano de la Guerra de Malvinas

En este día especial para la Marina Mercante Argentina, agradezco la invitación para compartir tan emotivo acto, conmemoramos cuarenta años del hundimiento del buque mercante el A.R.A Isla de los Estados.

Un diez de mayo de 1982 los ingleses localizaron este buque mercante en el estrecho San Carlos a pesar de pertenecer a la marina mercante y de haber estado de acuerdo entre Inglaterra y argentina para transportar alimentos y mercadería del continente a las islas fue atacado aproximadamente a las 22h.

El barco pirata atacante era la fragata HMS Alacrity que sin piedad alguna hizo numerosos impactos en el buque El ARA Isla de los Estados ardía escorado a estribor hasta que se produjo la explosión de los tanques de combustible, el barco se hundió en diez minutos llevando consigo a su tripulación.

Luego del traicionero ataque la fragata inglesa se retiró del lugar sin cumplir los códigos marinos, sin siquiera intentar rescatar a los náufragos. Tras la explosión fallecieron quince tripulante de la marina mercante, tres de la armada, dos deL ejército, uno de fuerza aérea y uno de prefectura. Sólo dos lograron salvarse: el capitán y un marinero mercante.

Ellos no tienen tumba, son héroes que no se pueden visitar, se encuentran en la profundidad del mar, solo se llega con el recuerdo y el honor permanente.

Colón tiene una calle y prefectura tiene una escuela de capacitación y formación de la Marina Mercante que lleva el nombre del Marinero Mercante Antonio Manuel Lima.

La marina mercante demostró el heroísmo y patriotismo en los momentos bélicos, la contribución de sus hombres es poco conocida. Embarcaciones como cargueros, remolcadores, petroleros, pesqueros y naves enfrentaron difíciles circunstancias que no fueron impedimentos para trasladar pertrechos, sanidad, vehículos, hombres y elementos de combate.

Todos dimos algo por la Patria y por la causa nacional como nuestros 649 que dieron todo, que están en guardia permanente en nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas.