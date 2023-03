Se conmemoraron 150 años del primer gobierno municipal de Colón

En el hall de la Municipalidad de Colón donde se exhiben los retratos de todos los Intendentes de la Ciudad, fue descubierta una placa conmemorativa a 150 años del primer gobierno municipal. El sencillo acto estuvo presidido por el Intendente José Luis Walser, acompañado por el vicepresidente municipal Ramiro Favre, concejales, representantes de fuerzas de seguridad y funcionarios.



En 1873 Alejo Peyret era elegido presidente municipal, y Emilio Pons vicepresidente municipal, en lo que significó un hito importante en la entonces Villa que llevaba apenas diez años de fundada. Ese año también se instituyó el primer Registro Civil del país.



Cabe recordar que el primer lugar donde funcionó la Municipalidad no es el actual, sino un edificio ya inexistente en la zona portuaria.



El sacerdote Rodolfo Rapuzzi hizo una invocación religiosa y luego la profesora Lorena Muñoz, autora del libro "Los Hombres que Gobernaron Colón", hizo una reseña a la fecha resumiendo los principales hechos históricos de la época.



Luego el Intendente José Luis Walser dijo unas palabras donde destacó a quienes forjaron la villa en sus primeros años. Hoy, el Municipio trabaja para rescatar la historia, el patrimonio y la identidad colonense.



"Es una alegría vivir este momento, cargado de emociones y lo que representa no sólo para la institución municipalidad sino para el desarrollo de nuestra comunidad" dijo el Intendente de Colón.



"Hemos decidido como gestión rescatar nuestro patrimonio y fortalecer nuestra identidad y esto tiene que ver con ese proceso. Nos hacemos de lo que vamos construyendo todos los días, pero también basados en nuestro recorrido previo y en el recorrido de aquellos que pensaban y trabajaban por esta ciudad que ellos soñaban organizar" afirmó José Luis Walser.



"A nosotros nos queda hoy trabajar en conjunto por la ciudad que soñamos tener para nuestros chicos y nuestras familias. Esto también forma parte de esto de iniciar acciones por los 160 años de nuestra ciudad, algo que venimos conversando con varias instituciones para seguir rescatando nuestra historia e identidad que es lo que nos va a dar cimientos sólidos para proyectarnos hacia el futuro" subrayó.





Administrar lo público

La profesora Lorena Muñoz por su parte, dijo al finalizar el descubrimiento de la placa: "Estuvo muy bien, justo y correcto honrar con una placa los 150 años del primer gobierno municipal y más con Peyret como presidente".



Y agregó: "Tiene que ver también con un contexto nacional y provincial que ayudaron a este proceso de organización institucional que posibilita la sanción de la ley de municipalidades con Leónidas Echagüe como gobernador impulsando esa Ley".



"En ese contexto es que se crea en Colón el municipio; ahora tenemos por delante los 160 años de la fundación de Colón en unos días más. Me pareció muy bien y muy justo que la Municipalidad actual haga honor a todo lo que hicieron estos hombres por esos tiempos, que era muy difícil la administración de lo público y en lo personal contenta de poder acompañar" sostuvo.



El profesor Carlos Conte Grand, autor de numerosos trabajos referidos a la historia local que acompañó el descubrimiento de la placa, dijo por su parte: "Sin dudas que el mes de abril para la entonces Villa Colón y hoy ciudad de Colón, es un mes muy especial por el hecho de que hay varias recordaciones; principalmente en el día de hoy los 150 años de la instalación del primer gobierno municipal" expresó.





Primer Registro Civil del país

"El Registro Civil de Colón que se instaló justamente por voluntad de este primer gobierno municipal, está considerado el primero en todo el país, si bien hubo registro civiles anteriores (en 1833 en Buenos Aires durante el gobierno de Juan José Viamonte y en 1867 en Santa Fe durante la época de la gestión del gobernador Nicasio Oroño) esos registros civiles no fueron completos, algunos eran nada más que para nacimientos y matrimonios y no tuvieron durabilidad con el tiempo" recordó.



"En 1873 cuando se crea el Registro Civil de Colón fue completo y desde su creación hasta el día de hoy tuvo continuidad, por eso el país reconoce en virtud a lo que termino de decir, que el primer Registro Civil del país es el de Colón. También es importante por la iniciativa del escribano Emilio Pons que apoyaba las virtudes del primer intendente de Colón Alejo Peyret" sostuvo Conte Grand.





Memoria colectiva

El profesor Alejandro González Pavón, quien también investiga y divulga la historia local, señaló: "Realmente agradezco al municipio que se haya hecho eco de esta fecha que es importante para todos los colonenses desde todos los puntos de vista; político, social y cultural".



"Sobre todo porque rescata la memoria colectiva que es lo que venimos intentando hacer desde hace tiempo ya que navegamos en la historia y aquellos que tenemos la función de educar a las nuevas generaciones, recordar esta fecha es importante porque nos evoca el trabajo desinteresado de muchos vecinos que de la nada pudieron hacer lo que tenemos hoy así" indicó.



Y dijo para finalizar: "Estamos transitando un año bastante especial para nuestra Ciudad porque hay muchas instituciones que cumplen años, como el Registro Civil y estamos para trabajar y seguir contribuyendo a la sociedad" puntualizó.







Palabras leídas por la Profesora Lorena Muñoz, a 150 años del primer gobierno municipal de Colón

La historia de nuestro municipio forma parte de un proceso más amplio, que es aquel que se constituye en torno a la organización nacional y su etapa institucionalizadora; teniendo como eje dominante las ideas de orden y progreso. Es en este contexto cuando se crean en Entre Ríos las corporaciones municipales.

El 29 de agosto de 1871 se eligió como gobernador de la provincia al Ministro Doctor Leónidas Echagüe. El nuevo dirigente da comienzo a la organización de las municipalidades de la provincia y junto a estas disposiciones nace el municipio de Colón.



En nuestra ciudad, previamente a la creación de esta corporación, la administración pública provenía de la formación de una Junta de Fomento que comenzó a funcionar a partir de 1865.



En 1872 la Legislatura entrerriana sancionó la Ley Orgánica de Municipalidades y, en cumplimiento de ella, la Junta de Fomento de Colón se dedica a la organización de los comicios municipales. Las elecciones municipales se realizaron el 2 de marzo de 1873, siendo electos los 11 titulares y los 11 suplentes. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, el gobernador Echagüe mediante un decreto aprueba la elección de municipales colonenses.



Los titulares elegidos eran: Alejo Peyret, Mauricio Viollaz, Emilio Pons, Jorge Reibel, Francisco Crepy, Alejo Delaloye, Francisco Izquierdo, Juan Bautista Dubuis, Francisco Pascal, José Codina y Roberto Ernst. Para suplentes fueron elegidos: León Donnet, Luis Bernard, Fernando Bernard, José Artalaz, Juan P. Bourlot, Alejandro Brandet, Joaquín Guiffre, Juan Martínez, Claudio Brelaz, José Guiot y Juan Bautista Bes.



El 23 de marzo de 1873 se reunieron los municipales titulares en su primera sesión, la que fue presidida por el más anciano de los mismos, don Alejo Delaloye. Se procedió a la elección de Presidente y Vicepresidente de la Municipalidad resultando electos por unanimidad Alejo Peyret y Emilio Pons respectivamente.