Se conmemoró en Colón el hundimiento del crucero ARA Belgrano

La Municipalidad de Colón realizó este lunes 2 de mayo un homenaje con la colocación de una ofrenda floral en la Plazoleta Malvinas Argentinas en el marco del 40° aniversario por el hundimiento del crucero ARA General Belgrano donde perdieron la vida 323 argentinos.

La actividad se realizó como parte del Programa Municipal "Colón Mantiene Viva la Memoria a 40 años de la guerra de Malvinas" y participaron además el viceintendente Ramiro Favre, concejales, funcionarios municipales, representantes de fuerzas de seguridad, el veterano Ramón Vallory y familiares de Lima, Andrile y Giménez, el primero caído en la guerra y los otros dos fallecidos en la posguerra. Asimismo, se hizo alusión a la fecha que se conmemoró el pasado 1° de mayo cuando se cumplieron 40 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto armado, destacándose el coraje y valor de los pilotos argentinos no solo por la prensa argentina sino también por los ltos Mamndos ingleses.

Continuando con los homenajes el próximo martes 10 de mayo se realizará el descubrimiento de una placa en la escuela "Marinero Mercante Antonio Manuel Lima" de la Prefectura Naval Argentina de Colón para conmemorar el 40° aniversario del fallecimiento del Marino Mercante Lima, ocurrido en 1982 en el hundimiento del ARA "Isla de los Estados".

El Presidente Municipal José Luis Walser se refirió al acontecimiento y dijo al respecto: "Hoy recordamos el hundimiento del ARA General Belgrano y queríamos estar acompañando a los familiares de Héroes de nuestra Ciudad que nos acompañan en cada uno de los actos; compartir este momento y recordar a nuestros Héroes de Malvinas".

"Acá hay muchos hijos de Colón que fueron a Malvinas y que los colonenses no conocemos; la propuesta de esto es visualizar aquellos Héroes que tenemos en nuestra Ciudad, que fueron a defender nuestras Islas y que por una u otra cosa muchos colonenses no conocen".

"El hecho de tener una placa es un reconocimiento a su familia y a su persona, pero también es algo que queda para enseñar, educar y así seguir Malvinizando" con todas las actividades y para que nuestras generaciones de chicos conozcan que Colón puso a disposición de la defensa de nuestra Patria en Malvinas 13 de sus hijos. Algunos están vivos y son un testimonio de lo que fue la Guerra" señaló José Luis Walser.

"Mario Vaucher es una de esas personas que cuentan de primera mano en su Museo y nosotros como colonenses debemos aprovechar eso, apropiarnos de esopara contarle a nuestros hijos y nietos lo que significó Malvinas para nuestro país", destacó el Intendente ante la presencia de familiares de ex combatientes presentes en la Plazoleta para el acto protocolar.

El hundimiento del crucero ARA General Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982, durante la guerra de las Malvinas. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos (prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto).