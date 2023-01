Preparan un homenaje a 45 años de la primera fiesta de la Artesanía de Colón

En febrero de 1978 se llevó a cabo en el edificio de La Casona de Colón la primera feria de artesanos, que al año siguiente pasaría a convertirse en Fiesta Provincial, y pocos años después en Fiesta Nacional.

La Municipalidad de Colón prepara un homenaje a las personas que integraron ese primer grupo organizador que, sin saberlo, harían historia, al fundar un evento que hoy por hoy trasciende fronteras.

En enero de 1978 el por entonces intendente Carlos María Uslenghi convocó a un grupo de personas y a las comisiones de turismo, de cultura y de deportes, para dar forma a una idea propuesta por funcionarios provinciales.

Fue convocada también la profesora Mercedes Vanerio, por sus conocimientos sobre artesanos de la región, quien dio impulso a la iniciativa. Debido al éxito de la primera fiesta, recuerdan integrantes de la primera comisión entrevistados por el Municipio, se decidió comprar el edificio de La Casona destinada para los artesanos y para la escuela Municipal de Cerámica.

La segunda fiesta al año siguiente se llevó a cabo en la Escuela N° 1 Juan José Paso. Años después vuelve a La Casona y a la calle 12 de Abril, para luego realizarse en el lugar donde se lleva a cabo hasta la actualidad, el Parque Escolar "Dr. Herminio Quirós", debido a que tanto el número de artesanos como de asistentes a la fiesta crecía en cada edición.

"El gobierno provincial de turno estaba imbuido en la tónica de implementar fiestas en la provincia sin dudas para promover el turismo, en esa oportunidad llegan a Colón en representación del gobierno de la provincia el arquitecto Zutión y el señor Jorge Medina, que se entrevistaron con el entonces Presidente Municipal Carlos Uslenghi para hacerle esta propuesta" relata el profesor Carlos Conte Grand.

El docente e historiador colonense recuerda también: "Ellos conocían la historia regional de que una de las actividades primordiales de los colonos fue la artesanía, pensaron que lo ideal era llevar a cabo una fiesta de artesanos".

"Las personas de Colón convocadas por el Presidente Municipal eran vecinos que trabajaban por el futuro de la Ciudad, y si Colón hoy es lo que es, es fruto de la actividad de estas personas".

Conte Grand también rememoró: "No es detalle menor que se vivía una época de gobierno de facto, sin embargo, los integrantes de todas estas comisiones pertenecían a distintas extracciones políticas, lo que sí tenían en claro todos, es que el objetivo era uno solo". "No recuerdo yo discusiones por temas políticos, el objetivo era llevar adelante la fiesta".

Sobre los inicios de la fiesta y la organización de la primera edición, comentó: "Fue convocada la profesora Mercedes Vanerio que era la que más conocía de artesanos, ella hubiera podido decir que no, al ser de San José, sin embargo, al otro día estuvo presente, se le presentó la inquietud y se comenzó a trabajar".

"El edificio de La Casona había sido desocupado el año anterior, luego de haber sido utilizado por la Aduana local desde 1914, pertenecía a la Asociación José María Girard y se puso a la venta".

"Al comprarlo el Municipio, por un lado salvaban un patrimonio de la Ciudad y por otro lado era el lugar ideal porque los integrantes consideraban que, si la Municipalidad adquiría ese local, tendría que ser para un centro artesanal y también para una actividad similar que era una escuela de cerámica" sostuvo Carlos Conte Grand.

La fiesta nunca fue suspendida, y aún en medio de la pandemia, se realizó en formato virtual, dándole continuidad a través de las décadas.

Mucho ha cambiado a lo largo del tiempo, y en los últimos años, comenzó a recuperarse el sentido de la Fiesta, poniendo al artesano como centro de la misma y revalorizando su importancia.

En 2023 el paseo del artesano "Maestro Artesano Hugo Da Silva" reunirá a los más destacados expositores del país a partir de una selectiva realizada durante el año anterior.