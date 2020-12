Paola Diz y un sueño que se hizo realidad: “Somos Dioses”

No hay duda que esta época de Pandemia nos afectó a todos de alguna u otra manera. El aislamiento social de este 2020, hizo que mucha gente se reinvente, que cambie su forma de ver la vida, que descubriera habilidades, que se interese por cosas nuevas, etc.

La sanjosesina Paola Diz aprovechó su tiempo disponible en esta cuarentena y le dio forma a un interesante libro, descubriendo de esa manera, una nueva faceta en su vida.



“Todos tenemos algún sueño que por ahí consideramos medio loco. El mío era escribir un libro. Amo leer, amo los libros, amo todo lo que sea autoayuda y espiritualidad. Faltaba tiempo siempre, faltaba sentarme y organizar todos los temas que quería que tuviera. Entonces, llegó ese 19 de Marzo, en que todos nos paralizamos, escuchando la conferencia del Presidente que decretaba una cuarentena obligatoria. Era el día de San José, el patrono de mi ciudad, y acá estábamos de casi feriado”, comenta Paola.

“Al principio uno no sabe bien qué es eso de la cuarentena no? Los primeros días me acuerdo que salías a la calle y te sentías el Chapo más o menos, después nos fuimos relajando.



Mi primer instinto fue empezar a tirar cosas, limpiar, cambiar todo de lugar, pero después de unos días ya estaba. Qué hacía con tanto tiempo?

Siempre soñaba con escribir un libro y lo único que me faltaba era justamente eso, tiempo! Así que me dije: bueno genia, qué excusa te vas a inventar ahora? Y no había ninguna. Así que manos en la compu empecé. Y el día se hacía noche, y la noche se hacía día...

Pasaba a haber tiempo de sobra, y la única excusa que había tenido hasta ese momento ya no aplicaba. Así que me puse manos a la obra, y empecé casi como un juego. Pero con el correr de los días comenzó a tomar cada vez más forma. Y por qué no publicarlo? Me contacté con la editorial Autores de Argentina e iniciamos el proceso.



Fue así como salió “Somos Dioses”, un libro que los lleva por distintas enseñanzas para que puedan ir creando una vida llena de plenitud y gozo. Todos tenemos ese poder creador. Sólo hay que aprender a despetarlo!

Llegó, ya está a la venta en las librerías y es un placer enorme dar esta noticia, cerrando un año, que para mí personalmente fue fantástico, afirma la autora.

Si bien hubo algunos cambios de planes en mi vida, simplemente aproveché, acepté y disfruté al máximo lo que la vida me iba poniendo delante. A pesar de esos cambios nunca perdí mi norte...de eso se trata, de abrir la mente y sobre todo el corazón para dejarnos sorprender!

"Somos Dioses" ya se encuentra a la venta en librerías.

Reseña

“Somos Dioses” es un pequeño recorrido por grandes temas de autoayuda que te acompañarán a descubrir y liberar el dios oculto que hay en ti.

Cada uno de nosotros tiene los atributos necesarios para ser creadores de su propia realidad. "Somos Dioses" te irá guiando, paso a paso, en un proceso para que puedas construir tu futuro, llenar tu vida de paz, dicha, plenitud, y sobre todo, paz interior. Lecciones como la ley de atracción, ley del espejo, gratitud y muchas otras, te enseñarán a hacerte consciente de tus estados vibratorios, y a que puedas alcanzar la vida que tanto anhelas y mereces.

No somos corchos sueltos en medio de una tempestad. Tenemos el poder suficiente para tomar el control y dirigirnos hacia dónde queremos, recuérdalo..."Somos Dioses"





Puntos de Venta

San José: Librería Balcarce

Colón: Casa Bertoldi

Bs As: Autores de Argentina (Padilla 1079, V. Crespo)