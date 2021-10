Llega una nueva edición de La Noche de los Museos en Colón

El próximo viernes 29 de octubre a partir de las 19, se realizará una nueva edición de "La Noche de los Museos" en Colón. En esta nueva edición serán dos museos, dos espacios culturales y uno religioso los que abrirán sus puertas para que todos los vecinos puedan conocer el importante patrimonio que albergan.



Recorrer estos espacios es una manera de seguir mostrando a la Ciudad de Colón, como un entorno amigable con el cuidado y conservación de nuestro acervo cultural.

Cada lugar ofrecerá muestras y espectáculos gratuitos.



Los puntos de visita y sus actividades serán:



Museo Histórico Regional de Colón



Muestra sobre la importancia del agua en Colón, el puerto, la planta de agua, el río, las playas, las termas. Espacio para la degustación de vinos a cargo de la Asociación Mujeres Entrerrianas del Vino. Bodega Industrial Di Colombo/ Bodega Boutique Las Magnolias de José Luis Colombo Etiqueta Cincuenta/Cincuenta vino Espumante.



Espectáculo artístico:

Manso Trío Jazz - 22 hs



Museo de Malvinas "Zona Darwin"

Visita guiada a cargo de su director, ex combatiente Mario Enrique Vaucher



Espectáculo artístico:

Chango Vives - 20 hs.



La Casona

Degustación de vinos Asociación Mujeres Entrerrianas del Vino Presentando Finca "Las Piedras" de Guillermo Derudder y familia de Colonia San Anselmo Etiqueta: Julepe Tannat - Malbec.



Espectáculos artísticos:

Espectáculo performático teatral "Avida". Artista: Vito Vinzón. - 19 hs.

Cantoras, presentan su show "Otras Músicas" - 20 hs.



Biblioteca Popular Fiat Lux

Homenaje a Linares Cardozo en el 101 año de su natalicio.

77° Aniversario de la inauguración del actual edificio de la Biblioteca Popular, que data desde 30 de octubre de 1943.



Espectáculo artístico:

Leonel Policastro & Coro Candilejas - 21 hs.



Templo Evangélico Metodista

Visita guiada con la participación de los protestantes en la comunidad colonense Camila Muller y Cristian Schopp.

Muestra fotográfica.



Espectáculo artístico:

Taller de Folklore de la Asociación "No me olvides" - 20 hs.



El evento dispondrá de circuitos guiados en City Bus y Tren Urbano, los cuales saldrán desde el Museo Histórico Regional (12 de Abril 461) a las 19, 20, 21 y 22 hs., recorriendo cada uno de los 5 puntos de exposición. Cada circuito guiado tendrá una duración de aproximadamente 2 horas.



A las 23:30 hs se realizará el cierre en el Museo Histórico Regional, con palabras de agradecimiento de autoridades municipales y el sorteo a partir de los cupones que recibirán los visitantes a cada punto.



Participan de la organización: Secretaría de Turismo y Cultura, personal del Museo Histórico Regional, Comisión Biblioteca Fiat Lux, Iglesia Evangélica Metodista de Colón, Dirección de Cultura, Tecnicatura en Turismo y Gestión de Servicios, Guías Locales de Colón, Asociación Mujeres Entrerrianas del Vino, Director Museo de Malvinas Sr. Mario Vaucher, Bus Turístico Flecha Bus, Tren Don Dino.