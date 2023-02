La artesana jujeña filigranera Yolanda Serrano obtuvo la Rueca de Oro en Colón

Se llevó a cabo este domingo por la mañana en el Salón del Club Ñapindá de Colón, el tradicional almuerzo que reúne a artesanos de todo el país en el marco del cierre de la 38° Fiesta Nacional de la Artesanía.



El acto de entrega de las Ruecas y de las menciones especiales y reconocimientos estuvo presidido por el Intendente José Luis Walser, acompañado por la coordinadora de la fiesta Gimena Bordet, el viceintendente Ramiro Favre, concejales y funcionarios.



Junto al Jurado de Honor y al jurado técnico, se hizo entrega de todas las premiaciones en un momento muy esperado por los artesanos. El Jurado de Honor estuvo integrado por Jorge Bojanich, coordinador general de artesanías de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, José Ignacio Báez, Director de Artesanías de la Secretaría de Cultura de la provincia de Misiones, Rómulo Vidal, Director del Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiain de Paraná Entre Ríos; Rafael Juárez, encargado del Departamento de Artesanías de la provincia de Formosa y la Señora María Magdalena Trejo, Maestra Artesana Rueca de Plata de Villaguay Entre Ríos.



El jurado trabajó desde la inauguración de la fiesta, recorriendo en varias oportunidades los puestos de cada uno de los artesanos que se encuentran participando en la presente edición evaluando los trabajos presentados y considerando todos los aspectos requeridos por la organización.





Integrantes del jurado destacaron en el almuerzo al dirigir la palabra, el nivel de artesanos que participaron de la fiesta y felicitaron también por la organización de la misma.





Se tuvieron en cuenta el mensaje comunicacional de las obras exhibidas en lo que hace al tratamiento de materias primas, técnicas, diseños, producción, innovaciones y trayectorias en la especialidad de cada artesano.



También hubo un jurado técnico integrado por Alejandra Taritolay, Analía Calderón y Cristian "Tato" Soriano.





Rueca de Oro



La artesana del rubro filigrana Luisa Yolanda Serrano de San Salvador de Jujuy, recibió el premio "Rueca de Oro", elegido por un jurado calificado.



Segunda generación de familia filigranera, de gran oficio, alta calidad artesanal, trayectoria y permanencia en Fiesta Nacional de la Artesanía. Se destaca dentro de este oficio tradicional como es la filigrana, la gran capacidad creativa e innovadora en sus piezas.



El Intendente de Colón, al entregar el premio, dijo unas palabras a la ganadora y un mensaje a los artesanos: "Es imposible no emocionarse con Yolanda, y con todo lo que vivimos en esta fiesta hermosa qué le ha dado identidad a los colonenses y a los artesanos, estamos felices, Colón está feliz y veo una energía positiva, tanta felicidad de todos"



José Luis Walser destacó además "la alegría de compartir esta emoción genuina de alguien que como dijo ella se levanta todos los días para trabajar, el trabajo qué es el común denominador de nuestra fiesta Nacional de la artesanía y de nuestra comunidad y de todos los artesanos que año tras año ponen lo mejor para estar en fiesta Nacional de la artesanía" señaló.



"Ésta es sin dudas la muestra artesanal más importante del país por la calidad de sus artesanos y por todo lo que significa 45 años hace que esta fiesta viene mostrando lo mejor del artesanado nacional e internacional" subrayó el Intendente de Colón.



Yolanda, al recibir el premio de oro, recordó cómo llegó a Colón por primera vez a la feria "cuando todavía se hacía en calle 12 de Abril durante tres días, invitados por el Maestro Artesano Hugo Da Silva cuando en una feria internacional de Córdoba".



Dedicó el premio a su padre ya fallecido, a Hugo Da Silva, y a "todos mis compañeros colegas artesanos, que son artesanos de ley, que se levantan todos los días para trabajar, me siento orgullosa de este premio y sinceramente me lo merezco porque le pongo mucho esfuerzo" remarcó Yolanda Serrano.





Ruecas de Plata



Maestro Artesano

El jurado eligió en la categoría Maestro Artesano a Sara Ortega, artesana del rubro cerámica, proveniente de Colonia Aborigen, provincia de Chaco.

Ceramista desde muy joven aprendió el oficio heredado de sus ancestros de origen QOM. Utiliza en su producción materia prima de la zona en diseños propios, logrando una impronta muy original.



Producción Artesanal

Fue elegido Roque Gómez del rubro cestería de Concordia, Entre Ríos.

Cestero en palo amarillo, liana isipó, sacha huasca, acacia, entre otras. "Destacamos su oficio, destreza e invocación puesto a servicio en la funcionalidad de sus piezas y su producción identitaria" expresó el jurado.



Artesano Calificado

Walter Cullari de Villa Martelli, Buenos Aires, en el rubro metal joyería, fue elegido por el jurado para recibir la rueca de plata de artesano calificado.

"Se destaca su oficio, creatividad, belleza y diseño de sus piezas. Demuestra una búsqueda permanente utilizando diferentes técnicas y materiales, logrando una perfecta armonía".





Premios del Patio de Tallistas

Simultáneamente tuvo lugar en el marco de la Fiesta de la Artesanía el 17° Encuentro Nacional de Tallistas y el 1er Encuentro Internacional, edición especial "Metal Chatarra". El jurado estuvo integrado por Héctor Zimmer, Marcelo Raúl Guiot, Mario Morasán, Gustavo Anglese y Francisco Aguirre que del 6 al 11 de febrero observaron el trabajo de los tallistas.

Evaluaron los trabajos de bancos esculturas manos del oficio observando similitud de la obra con el boceto y acabado final.

El primer premio fue para Ricardo Álvarez de Tucumán, el segundo para Abel Cruz de Salta y el tercer premio para Gabriela Nieva de Catamarca.