Fueron homenajeados el Héroe de Malvinas Elbio Eduardo Araujo Penón y su madre María del Carmen Penón

El jueves 2 de septiembre en un acto que tuvo lugar en Juan José Paso 181 de la Ciudad de Colón, Entre Ríos, se recordó un nuevo aniversario del nacimiento del Soldado Caído en Malvinas Elbio Eduardo Araujo Penón y fue homenajeada también su madre, María del Carmen Penón.

"Madre de la Patria" fue una de las frases más escuchadas y pronunciadas en la ceremonia que fue organizada en conjunto por la Municipalidad y los familiares, con el descubrimiento de una placa conmemorativa homenajeando a madre e hijo.

El acto estuvo encabezado por el Intendente José Luis Walser, familiares de Araujo Penón, el Coronel Jorge Rodríguez, del Comando de la Segunda Brigada Blindada y el Teniente Coronel Diego Mariano Margarián, Jefe del Batallón de Ingenieros Blindado 2 de Concepción del Uruguay.

Participaron familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas de distintos puntos del país, integrantes de la Comisión Nacional de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Ex combatientes de la Guerra de Malvinas, vecinos, concejales y funcionarios.

La Bandera Argentina fue portada por el Veterano de la Guerra de Malvinas, Mario Vaucher, y escoltada por el Veterano Daniel Truffa. Y la bandera de Entre Ríos portada por Iris Barragán viuda del Ex Combatiente Evaristo Giménez, escoltada por su nieto.

El Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha a Malvinas y la marcha del Infante fueron interpretadas por la Banda del Ejército del Batallón de Ingenieros Blindados N° II General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay dirigida por el Capitán Alejandro Cáceres. Hubo también un minuto de silencio por los Caídos interpretado por Omar Tabarez, con la trompeta que cayera prisionera de guerra y que estuvo 25 años en cautiverio por un soldado inglés por quien fue devuelta.

Gustavo Pedemonte y Daniel Arribas, compañeros de Araujo Penón, hicieron entrega a María del Carmen Penón y al Intendente José Luis Walser, de un cuadro con la copia de un cuento ganador de medalla de oro en un concurso. Fue inspirado en historias que Elbio Eduardo contaba a Pedemonte. Luego se realizó la bendición a cargo del sacerdote Rubén Dalzotto. Además de una placa, se colocó una réplica de hortensias confeccionadas por la mosaiquista Silvia Kuhn, similar a las que se colocarán en el cementerio Darwin en Malvinas con 50 mil pétalos cortados por argentinos de todo el país.



A flor de pie

Finalizado el acto, José Luis Walser expresó: "Vivimos un momento muy especial donde había mucha emoción a flor de piel, y la alegría de poder compartirlo con Fernanda la hermana de Eduardo, especialmente con María del Carmen `Ninoi` la mamá de Eduardo, ese abrazo en el que nos fundimos en lo personal me ha llegado mucho".

El Intendente de Colón dijo además: "Reconocimos a aquellas madres de la patria como lo fue María del Carmen, nuestra colonense mamá de nuestro Héroe de Malvinas, la Patria a flor de piel, aprendí la importancia que ponen todos ellos en Dios, y la capacidad de haber podido convertir tanto dolor y tristeza en amor, y a ese amor en servicio, manteniendo viva la memoria de Malvinas".

"Ninoi tuvo como muchas madres de la patria que entregar lo más valioso que tiene una madre que es su hijo, es su todo, y con todo lo que pasó, el dolor y la negación que vivieron, hoy derrochan amor, es una enseñanza para todos" señaló José Luis Walser.

Y agregó: "Cuentan con alguien que tiene el compromiso, para trasladar a nuestros hijos, a nuestra familia, qué es Malvinas" afirmó para finalizar.

Luego del descubrimiento de la placa, María del Carmen Penón expresó: "estoy muy agradecida por todo lo que estoy viendo, a todos por acompañarme, tengo una emoción que estoy pidiendo un corazón prestado, el mío no me alcanza para soportar toda esta alegría que tengo".

"Estoy muy agradecida José Luis, soy tu mamá postiza, tengo muchos hijos, saben que ustedes vinieron a llenar estos brazos que quedaron vacíos, estoy contenta, delante de la casa de mi madre, que elegimos allá por el año 1956 cuando nos vinimos a vivir acá" sostuvo María del Carmen, emocionando a todos.

"Estoy orgullosa de esta vida que transcurrió, todos me dicen sembraste amor, mucho dolor, mucho amor, porque sin el amor no hacemos nada, acá quedo con el corazón contento, en mi Colón amado" puntualizó.



Al revés

María Fernanda Araujo Penón, hermana de Elbio Eduardo y Presidenta de la Comisión de Familiares de Héroes Caídos en Malvinas, dirigiéndose al Intendente, afirmó: "La verdad que no estamos acostumbrados, por lo menos los familiares de los Héroes Caídos, a que venga alguien de la política o algún funcionario a tocar las puertas, porque siempre fue al revés, siempre fue y es al revés".

"Siempre nos tocó a todos, y los Veteranos lo saben, tocar las puertas a los funcionarios para contarles, para transmitirles lo que había sucedido en las Islas". "Este verano, en plena pandemia alguien tocó la puerta, fue al revés, el Intendente tocó la puerta de casa porque quería conocer a la madre del héroe colonense, y ahí nace esta maravillosa idea" recordó.

Y añadió: "Que esto sea el ejemplo y que sirva, que sea el puntapié para que todas las provincias desde el pueblo más pequeño hasta las ciudades más grandes de nuestra amada Argentina, hagan exactamente lo mismo".

Consultada al final del acto señaló además: "La sensación es la que tenía cuando a los 9 años vivía al lado de mi hermano que era esto, era amor, era alegría, se vivió eso en el acto, el espíritu del Soldado Araujo Penón, hasta tuvimos sol, sabíamos no iba a llover, hasta el sol nos regaló porque eso era él, era alegría"



Amor

"Hoy hace 59 años que nacía acá en esta Ciudad en el Hospital San Benjamín y de ahí vino a esta casa, y acá vivió los mejores años de su vida junto a su abuela Carmen, junto a mamá, junto a sus tíos". "Nos vamos llenos de alegría pero sobre todo cargados de amor, porque eso era Eduardo, y eso fueron ellos con sus compañeros que quedaron allá, que sean el ejemplo de lo valores y del amor".

"Malvinas es el diagnóstico de la Argentina Continental, cuando aprendamos a tener esos valores y nos podamos unir como se unieron ellos, para ir a defender lo que nos corresponde por hecho, por derecho y por historia, ese día, cuando estemos todos unidos acá en la Argentina Continental, seguramente vamos a poder recuperar nuestras Islas" subrayó Fernanda Araujo.



La placa reza: 2 de septiembre de 1962 – 2 de septiembre de 2021.

Aquí fue concebido un héroe que vivió los mejores años antes de partir a dar su vida en nuestras amadas Islas Malvinas. Ese héroe fue su hijo. Elbio Eduardo Araujo Penón. Héroe de Malvinas".

"Estás frente a la casa de María del Carmen Penón, una Madre de la Patria".

Lleva además los logos del Municipio de Colón y de la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas, y el contorno grabado de las Islas Malvinas.