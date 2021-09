Fue presentado en Colón un programa camino al 150º aniversario del natalicio de Quirós

Primero con ofrendas florales en el Mausoleo de Dr. Herminio Juan Quirós en el Cementerio local por parte del municipio y de la Escuela Técnica Nº 1 y luego con un acto en la intersección de Avenida Urquiza y la costanera, la Municipalidad de Colón llevó a cabo un homenaje en el 90º aniversario del fallecimiento de Quirós que se conmemora el 11 de septiembre. Se descubrieron placas conmemorativas del Municipio y del Rotary Club, y el Comité local de la UCR depositó una ofrenda.

Dos veces diputado nacional por Entre Ríos y gobernador de la provincia, cargo que fue truncado por su temprana muerte a los 58 años el 11 de septiembre de 1931, Herminio Juan Quirós fue el impulsor de las principales obras de la Ciudad de Colón por la que trabajó incansablemente. Entre algunas de ellas se cuentan la costanera, el parque escolar, la Escuela de Artes y Oficios, la estación fluvial o la biblioteca Fiat Lux, entre tantas otras.

Pero además de los actos conmemorativos presididos por el Intendente José Luis Walser, acompañado por el Viceintendente Ramiro Favre, concejales, fuerzas de seguridad, funcionarios y representantes de instituciones, fue presentado un Programa Municipal a través del cual se llevarán a cabo numerosas actividades para revalorizar la figura de Quirós en el marco del 150º aniversario de su nacimiento que se cumplirá el 8 de febrero de 2023. La tarea de diseñar junto distintas actividades junto al Municipio fue encomendada al Profesor Alejandro González Pavón, quien hizo primero una reseña histórica sobre Quirós y luego adelantó algunas de las actividades previstas.

Al respecto, José Luis Walser destacó la importancia del Programa y dijo: "De acá al 2023 cuando se cumplan los 150 años de su nacimiento vamos a haber hecho muchas cosas para reivindicar la figura de Quirós pero también para recuperar la identidad colonense que está expresada en la vida de Quirós y en sus obras" sostuvo José Luis Walser.

"Cuando arrancamos nuestro gobierno pusimos como objetivo, recuperar la identidad colonense a través de muchas acciones, y claramente que Quirós es un mojón en nuestra identidad, en nuestra historia, y por eso queremos reivindicar toda su tarea, toda su obra y ponerlo como un eje identitario en el desarrollo de nuestra Comunidad".



Identidad

El Intendente de Colón agregó además: "No es solo su obra sino la forma en la que la llevó a cabo el legado más importante que nosotros tenemos que tomar, cada tiempo tiene su desafío, y Colón tiene desafíos muy grandes por delante, hemos comenzado un camino que tiene que ver con la recuperación, con la reconstrucción de nuestra Ciudad, de nuestros espacios públicos, pero también de nuestra identidad, y de esa forma colonense de desarrollarnos".

En esa línea José Luis Walser afirmó también: "Lo más importante es que podemos ver que el colonense se ha apropiado de sus espacios, que los disfruta y que está feliz, el parque está lleno de gurises después de mucho tiempo y ese es un logro de nuestra Comunidad".

Al referirse a los objetivos del programa del Sesquicentenario, el Intendente expresó: "Quiero que los gurises de Colón, de nuestras escuelas, que nuestros hijos, sepan quién fue Quirós, lo que pudo hacer en ese tiempo, una obra que todavía disfrutamos y que disfrutaremos seguramente por muchos años más y que no lo hizo solo lo hizo junto a vecinos comprometidos como los hay en Colón, hombres y mujeres comprometidos con su Comunidad" señaló.



Retomar sus banderas

La Concejal Elena Acosta, en representación del Comité local de la Unión Cívica Radical, dirigió unas palabras y dijo por su parte: "hablar de nuestra Ciudad sin hablar del Dr. Herminio Juan Quirós, es imposible. Su visión de futuro lo hizo impulsar y concretar muchas de las obras más importantes de Colón, que hoy son parte de nuestro patrimonio arquitectónico, histórico, cultural e incluso de nuestra identidad".

"Jamás debemos olvidar su legado de honestidad, compromiso y amor a la Ciudad que lo vio nacer. Desde que asumimos como gobierno, dentro del Frente Todos por Colón, nos hemos dado la tarea de retomar sus banderas, de reconocer su historia y su trayectoria, utilizando de manera digna los puestos que como político ejerció, manejando las herramientas que el estado le brindaba en beneficio de los ciudadanos" afirmó Elena Acosta.



Reivindicación

Asimismo fue invitado Raúl Peragallo, quien en nombre del Rotary Club Colón destacó los trabajos de recuperación que se están llevando a cabo en el Parque Quirós: "felizmente en estos momentos estamos asistiendo a una reivindicación de su obra y su figura, en especial el hermoso parque escolar Herminio Quirós y lugares aledaños como el puerto, la costanera en pleno proceso de restauración y con excelentes resultados".

"El parque Quirós se ha transformado en el lugar para el que fue creado, la educación, los deportes, la recreación, el arte y el bienestar de la población y de quienes nos visitan, el resultado ha sido sorprendente en concurrencia, disfrute y diversidad de actividades. El parque Quirós está viviendo en este momento un proceso como de resurrección, lo digo yo que vivo enfrente hace 50 años" subrayó.

Para finalizar se invitó a visitar el Museo Histórico de Colón, que abrió una muestra temporaria durante el mes de septiembre con cartas, diarios originales de la época y objetos relacionados a la vida y obra de Quirós.

Por otra parte, a las 20 horas del 11 de septiembre se estrena una entrevista al Profesor e historiador Carlos Conte Grand, sobre la obra y aspectos no tan conocidos de la figura del ilustre vecino Herminio Juan Quirós. Podrá verse por Canal 5 de televisión y en el canal de Youtube de la Municipalidad de Colón.