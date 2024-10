Exitosa jornada de Selectiva de Artesanos rumbo a Artesanía 2025

La Municipalidad de Colón llevó adelante una jornada de selectivas de artesanos con gran participación y resultados altamente positivos. El evento, que se realizó en el marco de la preparación para la edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Artesanía, contó con la presencia de 36 expositores provenientes de distintas provincias del país, quienes presentaron sus trabajos ante un jurado de expertos.



La jornada selectiva fue todo un éxito, tanto en términos de asistencia de público como en ventas realizadas por los artesanos. Con un total de 36 expositores, la convocatoria abarcó una amplia representación de distintas provincias del país. Además de los artesanos locales, la jornada contó con la participación de representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta, quienes se sumaron a esta instancia clave rumbo a la edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Artesanía que se llevará a cabo del 8 al 16 de febrero del año que viene.



El evento no solo ofreció una plataforma para que los expositores mostrarán y comercializarán sus productos, sino que también les brindó la oportunidad de recibir una devolución personalizada de un jurado especializado. La jornada destacó por el entusiasmo del público, que recorrió los stands, dialogó con los artesanos y apoyó activamente la labor creativa con importantes compras.





Un jurado de prestigio

El proceso de selección estuvo a cargo de un destacado jurado, conformado por figuras reconocidas en el ámbito artesanal. Entre ellos, el Artesano Rueca de Plata de Paysandú, Julio Barrios Castillo; el maestro orfebre Daniel Bravo, de San José; y el artesano formoseño Rafael Juárez. Además, el jurado contó con la participación de la maestra artesana Rueca de Plata Dafne Lagrange y la coordinadora de la Fiesta Nacional de la Artesanía, Gimena Bordet.



El jurado, que cumplió una ardua tarea de evaluación, se mostró satisfecho con la organización del evento y destacó la calidad y diversidad de las piezas presentadas. Su labor consistió en analizar cada una de las obras expuestas, evaluando no solo la técnica y la originalidad, sino también el compromiso con las tradiciones artesanales y la innovación en los diseños.



En los próximos días se conocerán los nombres de los artesanos seleccionados que formarán parte del artesanado oficial de la edición 2025 de la Fiesta Nacional. Aquellos que no resulten seleccionados recibirán una devolución personalizada del jurado, con el objetivo de reconocer su trabajo y brindarles recomendaciones para mejorar en futuras convocatorias.



La Municipalidad de Colón agradece a todos los participantes y al jurado por su dedicación, y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las tradiciones artesanales, promoviendo espacios de encuentro y crecimiento para los artesanos de la región y del país.