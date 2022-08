El Museo de Malvinas de Colón celebró su 11° aniversario

Este lunes 8 de agosto, al conmemorarse un nuevo aniversario del Museo de Malvinas "Zona Darwin" de la Ciudad de Colón, se llevó a cabo un acto en la institución ubicada en calle Combatiente de Malvinas presidido por el intendente José Luis Walser.

Los 11 años del museo se celebraron con palabras de su director, Mario Vaucher, y la lectura de las declaraciones de interés educativo y municipal por parte del Concejo Deliberante y de la dirección Departamental de Educación, de un documental realizado por alumnos junto a docentes de la Escuela de Jóvenes y Adultos.

También se recibieron salutaciones de Veteranos de distintos puntos del país, de legisladores y de distintas instituciones. Se interpretaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos y el cierre fue con la Marcha de las Malvinas. También interpretó una canción Daniel Visconti.

Participaron el viceintendente, funcionarios municipales de Colón y del Departamento, familiares de Héroes de Malvinas y vecinos de la Ciudad.

Al ser invitado a dirigir unas palabras el Intendente José Luis Walser expresó: "Cuán importante es para nuestra Comunidad todo este camino que hemos recorrido este año en los 40 años de Malvinas, poder cerrarlo con una pieza documental, que llegue a las escuelas, a nuestros gurises, a mantener viva Malvinas en las generaciones, que como la mía no la vivieron, o como algunas que todavía no llegaron, creo que eso es lo más valioso" dijo el Intendente de Colón.

También afirmó: "Quiero agradecerte y felicitarte porque lo decís en cada una de tus alocuciones, cuesta sacar lo que uno tiene adentro, lo que te dejó la guerra y sobre todo la posguerra, y gracias a Dios vos lo podés hacer, lo podés transmitir, muchos no pudieron, no lo pudieron superar, y eso tiene un valor extra para vos, para la comunidad de Colón y para todos los que te acompañamos" sostuvo el intendente de Colón". Tenemos el compromiso de seguir acompañándote" subrayó José Luis Walser.

Por su parte, el director del Museo Mario Vaucher señaló: "Para mí hoy es un día muy emotivo a 11 años por varias razones, es mucha lucha, es mucho sacrificio, pero también conté con la posibilidad de Veteranos de Guerra que me han ayudado en algunos momentos, compañeros, camaradas míos, a llevar adelante con algunos elementos para acercar acá".

"Encontré la puerta abierta también de diferentes autoridades, me gusta ser agradecido, para mí esto tiene algo muy importante que es con la ayuda de todas las personas que participaron, ediles, intendentes, viceintendentes, de la parte educación" resaltó Mario Vaucher.

También agregó: "Siempre tuve un apoyo, pero el apoyo en realidad es para la causa de Malvinas, eso es lo que importa, no la persona, sino donde se quiere llegar con esto, yo quería hacerlo hacia la educación, porque hace 40 años de esta guerra que, si bien es poco tiempo para la historia, es mucho para la vida del ser humano y del Veterano de Guerra". "Quiero dejar un saludo a mi madre que se fue hace pocos meses, está presente hoy acá" dijo para finalizar.