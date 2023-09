El Brillante: realizaron acto - homenaje a Esmeralda Bertelli

En el marco de los 10 años del Concejo Deliberante Estudiantil, se recordaron los proyectos presentados en el año 2019 por los ediles estudiantiles, donde solicitaban la construcción de un busto de la docente.

Además se realizó la presentación del Capítulo 8 de la serie de cortos-documentales realizados por la Cooperativa Audiovisual Arriba Ltda.

Estuvieron presentes en el lugar, la Presidenta del HCD, Marisa Follonier, el Intendente de la ciudad, Gustavo Bastián, el sobrino de la docente homenajeada, Alejandro Güell, el ex Senador, Oscar Arlettaz, autoridades municipales, concejales, autoridades educativas, alumnos, ex personal Directivo de la institución, el ex Director de la Cooperadora, ex miembros de la Comisión Pro Escuela Secundaria, amigos y vecinos.

Brindaron su palabra la Viceintendenta Follonier, el Intendente Bastián, Thiago Pastorini ex alumno y uno de los autores del proyecto y la Rectora de la Escuela Patricia Segovia.

Para cerrar los alumnos de 6to. año de Orientación Arte acompañaron con música de la mano del profesor Pablo Verón.