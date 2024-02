Dos Rueca de Plata quedaron para Entre Ríos, otra se fue a Catamarca

El Intendente José Luis Walser presidió junto a la coordinadora de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón Gimena Bordet, la entrega de las Rueca de Plata y de las menciones especiales del jurado a los artesanos destacados de esta edición número 39 de la fiesta este año 2024.

Además, se dio a conocer que, en 2025 al cumplirse los 40 años de la Fiesta Nacional, el motivo de la fiesta se fundamentará en la "Revalorización del Oficio Artesanal".

De la entrega de distinciones participaron también la viceintendente María Dalleves, concejales y funcionarios.

La Rueca

de Plata al Maestro Artesano fue para Adriana Lara Beltzer de rubro cerámica de rescate, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El jurado destacó el rescate, la investigación y la difusión de la cultura Chaná, a través de la elaboración de piezas de cerámica de alta calidad.

Mientras que la Rueca de Plata al Artesano Calificado este año fue para Ruth Reinoso y Judith Reinos del rubro textil, de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, por la continuidad de la tradición familiar en el oficio textil a través de excelentes piezas elaboradas en telar criollo. Se destaca, además, el completo desarrollo del oficio a través de los trabajos de hilado y teñido mediante tintes naturales.

En tanto que la Rueca de Plata a la Producción Artesanal fue para Patricia Bonin, rubro textil y estampado natural, de la ciudad de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos. El jurado valoró la excelente producción de piezas realizadas en telar de diseño propio destacando la técnica aplicada posteriormente de estampado natural.

Al finalizar el acto, José Luis Walser indicó: "Me siento feliz, emocionado, porque hicimos una gran fiesta, emotiva, que recupera lo artesanal, pero que también recupera otras cosas como comunidad, la identidad que tenemos como gestión de trabajar en conjunto y que las cosas se hagan, y se hagan bien".

"Tenemos un gran equipo, un gran equipo que va para adelante y que cada día quiere que nuestra ciudad y nuestra Fiesta Nacional de Artesanía esté mejor. Tenemos ganas, tenemos compromiso y la pasión de aquellos que hacen las cosas que aman" dijo el Intendente de Colón.

Por su parte Gimena Bordet, coordinadora de la Fiesta, expresó: "han sido premios bien ganados, así que estamos súper contentos, no sólo por el desarrollo de la fiesta, sino también por esta premiación, que ha sido bien merecida por los artesanos que las han recibido" señaló.

"Realmente no lo esperaba. Es una fiesta que vengo desde que soy chiquita, como visitante. Siempre me ponía en el lugar de los artesanos y decía, quizás algún día yo... Pero esto es como que demasiado, ¿no?" sostuvo Patricia Bonín, Rueca de Plata.

Adriana Beltzer de Paraná afirmó: "ni me lo esperaba. Tanto reconocimiento, es mi segundo año acá en Colón, así que como que todo de golpe se me vino. Mucha emoción".

Ruth Reinoso de Catamarca, otra de las distinguidas, señaló: "a Dios gracias, y a esta pasión de este arte que mi papá me transmitió. Nosotros lo vivimos con el corazón, con el alma, porque sabemos del esfuerzo que tiene un artesano en crear sus piezas, mostrarlas y venderlas. Así que, que nos hayan reconocido para mí es un regalo muy grande" dijo la artesana.



El jurado estuvo integrado por Luisa Yolanda Serrano, Rueca de Plata 2013, maestra artesana Rueca de Oro 2023 de San Salvador de Jujuy. Jorge Bojanich, coordinador general de artesanías de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Rafael Juárez, encargado del Departamento de Artesanías de la provincia de Formosa y Daniel Bravo, Premio Nacional a la Actividad Artesanal rubro Platería 1995, artesano Rueca de Plata 1999, actual Presidente de la Asociación Entrerriana de Plateros y Plateras.

El jurado trabajo desde la inauguración de la fiesta, recorriendo en varias oportunidades los puestos de cada uno de los artesanos que se encuentran participando en la presente edición, evaluando los trabajos presentados y considerando todos los aspectos requeridos por la organización.

Se tuvieron en cuenta el mensaje comunicacional de las obras exhibidas en lo que hace al tratamiento de materias primas, técnicas, diseños, producción, innovaciones y trayectorias en la especialidad de cada artesano.

La organización encomendó a los miembros del jurado otorgar las siguientes menciones y premios:

-Menciones y Premio "Rueca de Plata"

Rueca de Plata al Maestro Artesano: Adriana Lara Beltzer, rubro cerámica de rescate, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Por el rescate, investigación y difusión de la cultura Chana, a través de la elaboración de piezas de cerámica de alta calidad.

Mención Rueca de Plata al Maestro Artesano: Andrés Alegre, rubro modelado cerámica costumbrista, de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes

Rueca de Plata al Artesano Calificado: Ruth Reinoso y Judith Reinoso, rubro textil, de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca. Por la continuidad de la tradición familiar en el oficio textil a través de excelentes piezas elaboradas en telar criollo. Se destaca, además, el completo desarrollo del oficio a través de los trabajos de hilado y teñido mediante tintes naturales.

Mención Rueca de Plata al Artesano Calificado: Natalia Cayole Gomez, rubro cestería en carandillo, de la ciudad de Pozo del Tigre, provincia de Formosa - Gisela Natalia Aguirre, rubro textil, de la ciudad de Mocoreta, provincia de Corrientes - Gerardo Ochoa, rubro madera, de la ciudad de Cosquin, provincia de Córdoba.

Rueca de Plata a la Producción Artesanal: Patricia Bonin, rubro textil y estampado natural, de la ciudad de Villa Dominguez, provincia de Entre Rios. Por su excelente producción de piezas realizadas en telar de diseño propio. Se destaca la técnica aplicada posteriormente de estampado natural.

Mención Rueca de Plata a la Producción Artesanal: Lorena Jaccob, rubro vidrio, de la ciudad de Obera, provincia de Misiones - Fabiana Araoz y Gonzalo Sarmiento, rubro madera, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán - Brian Acevedo, rubro cuchillería de forja, de la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos –



-Otras Menciones especiales:

Mención Especial del Jurado al artesano/a joven: - Oseas Flores, rubro cerámica de rescate y desarrollo, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca - Noralí Jazmín Mamani, rubro textil, de la ciudad de Cuci Cuci, provincia de Jujuy - Joaquín Gómez Pedreira, rubro metal, de la ciudad de Colon, provincia de Entre Ríos

Mención Especial del Jurado al artesano/a de pueblos originarios: se destaca la gran participación de las comunidades originarias Qom, Moquoit, Wichi, Guaraní, Coya, Pilaga y Toba, provenientes de las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Jujuy; como asi también la creatividad y calidad de las piezas presentadas.

Comunidad Colla, de la localidad Cusi Cusi, provincia de Jujuy: Edilberta Puca, rubro textil

Comunidad Qom, de la ciudad de Juan José Castelli, provincia de Chaco: Miriam Liliana Moreira, rubro joyería en Chaguar y cestería

Comunidad Qom, de la ciudad de Miraflores, provincia de Chaco: Carlos Marciano Leiva, rubro madera

Cumunidad Toba, de la ciudad de Ingeniero Juarez, provincia de Formosa: Octaviana Ortiz, rubro textil

Comunidad Moquoit, de la ciudad de Villa Bertet, provincia de Chaco: Magdalena Segovia, rubro cestería en isipo y textil

Comunidad Guarani, Marangatú, provincia de Misiones: Francisca Ramos, rubro cestería y tallado en madera

Comunidad Wichi, de la ciudad de El Potrillo, provincia de Formosa: Vilma Lopez, rubro textil

Comunidad Mocovi, de la ciudad de San Bernardo, provincia de Chaco: Elida Salteño, rubro cerámica



Mención Especial del Jurado al mejor puesto presentado por artesana/o:

Bárbara Torres Gareis, de la localidad de La Picada, provincia de Entre Ríos. Por el ingenio, calidad, originalidad e impacto visual en la presentación de las piezas.



Mención Especial del Jurado a Puestos Institucionales:

A la Secretaria de Cultura y Mercado Artesanal de la provincia Jujuy: por el despliegue de la institución conteniendo a mas de 40 artesanos, provenientes del valle, quebrada y puna, con la presencia de dos artesanos de la región puna.

A la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires: por la continuidad en la enseñanza de los oficios de soguería, platería y tejido en telar. Se destaca la calidad de las piezas surgidas de los talleres y la presencia de maestros y alumnos trabajando en el stand.

Al Museo y Mercado de artesanía de la provincia Entre Ríos "Carlos Asiain": por la diversidad de trabajos y rubros pertenecientes a diferentes artesanos de la provincia. Se destaca la presencia de los artesanos exponiendo en el stand.

Reunido el Jurado el día de la fecha y deliberado intensamente resuelve por unanimidad otorgar:



MENCION ESPECIAL DEL JURADO A LA TRAYECTORIA.

A Marta Moreyra, rubro textil, tejido 5 agujas, de la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos: por el dominio del oficio, rescate, desarrollo y difusión de una especialidad que se encuentra con escasa continuidad actual, manteniendo viva la pureza de la técnica a través de los años.



MENCION ESPECIAL DEL JURADO AL OFICIO MOTIVADOR AÑO 2024 "VIDRIO"

A Rubén Müller, rubro modelado en cristal, de la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe -



A Bautista Esteban Brinatti, rubro tifanny y vitraux, de la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.