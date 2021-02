Comienza la 36ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón

A partir del jueves 18 y hasta el domingo 21, se realizará una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, Entre Ríos. Esta vez y por motivo de la pandemia, se apeló a las nuevas tecnologías para realizarla en formato virtual, la modalidad que implementaron las pocas fiestas a nivel nacional que no suspendieron su edición 2021. El oficio motivador de esta edición será el Tejido Fino.

Será un programa de televisión, estilo magazine, que se emitirá en vivo y en directo desde las 20, por diferentes plataformas y canales de televisión locales, provinciales y del resto del país. Este miércoles 17 a las 10 de la mañana se brindarán todos los detalles en una conferencia de prensa. Y la apertura está prevista para el jueves 18 a las 19,15 en el "Camino del Artesano" en 12 de Abril y Quirós.



¿Dónde podrá verse?

El punto de encuentro más importante será la plataforma Fiestas Argentinas (www.fiestasargentinas.ar), perteneciente al Ministerio de Turismo de la Nación, en donde la Artesanía 2021 será una de las solo siete fiestas del país que se transmitirán en vivo por la plataforma nacional.

También otro lugar para ver el programa en vivo será el renovado sitio web de la Fiesta: www.fiestadelaartesania.tur.ar. Allí, además, hay historia, videos, fotos y hasta un catálogo de más de cien artesanos a modo de exposición virtual de sus mejores obras. Luego, también se podrá ver desde la Fan Page de Facebook y el Canal de Youtube de la Fiesta y, obviamente, por los canales de TV locales.

El programa contará con segmentos de gastronomía, historia, turismo, música en vivo, móviles en vivo desde la ciudad, entrevistas y mucho más.



Camino del Artesano y los Punto Artesanía

Los atractivos presenciales serán mínimos, pero la organización no quería dejar de tener la oportunidad de poder apreciar presencialmente a, por lo menos, algunos de los mejores artesanos de la región y otras provincias que nos visitarán. Por este motivo, se realizará el "Camino del Artesano", una mini feria de 20 artesanos que expondrán sus mejores piezas sobre stands dispuestos sobre Av. Quirós, entre Moreno y 12 de Abril. Esta mini feria se realizará el jueves 18 y viernes 19 de 19 a 24 y también sábado 20 y domingo 21 de 9 a 12 y de 19 a 24.

También estarán los "Punto Artesanía", dos espacios ubicados en el Bajo Parque y la explanada del Puerto, donde se podrá ver el programa en vivo y en directo en pantallas gigantes y con sonido de alta definición. Espacios adecuados para llevar las reposeras, conservadora y vivir el programa al aire libre en familia o con amigos. También se contará con gastronomía en estos lugares.



Música en vivo

Como no puede faltar en ninguna Fiesta, la música en vivo se hará presente desde el estudio. Destacados artistas locales realizarán mini recitales en esta nueva experiencia desde lo virtual. Además, al final de cada programa, reviviremos parte de los recitales de artistas nacionales que visitaron nuestra fiesta en la pasada edición.