Actos y homenajes en el marco del 24 M

En el mismo, se revalorizó la escultura "30 Mil Razones", del artista Claudio Acenso, como símbolo de la memoria colectiva. Además, se plantaron flores blancas alrededor de la obra, representando la resistencia y el compromiso con los derechos humanos. Como un gesto de memoria activa, se entregaron prendedores con la flor "No me olvides".

La Presidenta del HCD, Mirta Pérez dirigió unas palabras a los presentes y cerró su intervención con la lectura del poema "No me olvides" de Arturo Jauretche, invitando a la reflexión sobre la importancia de mantener viva la memoria.

Acompañaron este encuentro concejales, funcionarios, trabajadores municipales y ciudadanos, quienes acompañaron un momento cargado de significado y compromiso.

Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Este domingo 24 de marzo en el Recreo Municipal tuvo lugar una jornada cultural y educativa sobre los hechos ocurridos entre 1976 y 1983.

En esta ocasión, desde las áreas de Educación, Juventudes, Cultura y Turismo de la Municipalidad de San José, se llevaron a cabo diversas propuestas culturales. Entre ellas, una recreación del “Siluetazo”, donde artistas plasmaron figuras humanas con los nombres o rostros de personas desaparecidas durante la dictadura. También se realizó una intervención de “Gráfica para la Memoria”, con estampas en vivo que incluían consignas y símbolos relacionados con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Sobre el escenario, el ballet “Nutriendo Raíces” abrió la velada, luego se presentó el trío "Ese amigo del alma", integrado por José Pascal, Aldo Vela y Daniela Velzi. Además, la Directora de la Escuela Municipal de Oficios, Fernanda Ledesma, ofreció una lectura especial, y el cierre musical estuvo a cargo de la banda “Pobres Ricos”. En simultáneo, el artista Javier Domínguez realizó una pintura en vivo.

Estas iniciativas culturales y participativas reflejan el compromiso de una comunidad con su historia, fortaleciendo nuestra identidad y reafirmando los valores de Memoria, Verdad y Justicia.